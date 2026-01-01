Die Divava Okavango Lodge & Spa befindet sich in der Nähe der Popa Falls, direkt am Flussufer des mächtigen Okavango. Unter wuchtigen Bäumen befindet sich diese Lodge an einzigartiger Lage in Namibia.

Die Lodge verfügt über ein Restaurant, eine Bar und einen gut sortierten Weinkeller. Entspannen Sie sich am Pool mit Sicht über den Fluss oder lassen Sie sich im gut ausgerüsteten Spa verwöhnen. Die Therapien und Behandlungen finden in Rundhäusern direkt über dem Fluss statt, damit Sie auch im Spa nicht auf die Aussicht verzichten müssen. Die Lodge bietet den Gästen Bootstouren und Pirschfahrten an. Der bekannte Mahango Nationalpark mit grossen Herden an Elefanten, Büffeln und Antilopen befindet sich nur gerade 10 Fahrminuten entfernt.