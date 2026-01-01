Diese Ökolodge wurde nach einem Traum erbaut: und zwar dem Traum, sich so nah am berühmten Surf-Spot in Lassarga einzurichten, wie es nur geht. Mitten im Herzen unberührter Natur ist das Ocean Vagabond auf der Grundlage eines tiefen Umweltbewusstseins mit 100% Solarenergie, Trockentoiletten, biologischer Abwasserreinigung und einer lokalen Bio-Agrikultur entstanden. Ein gechilltes und naturbezogenes Ambiente herrscht vor, und das ist genau das, was man besonders an diesem Spot, der am Ende der Welt zu sein scheint, zu schätzen weiss.

Es verfügt über ein Restaurant und eine Bar, ein Skatepark, Beach Volleyball, eine Entspannungs-Ecke mit Massagen und ein tägliches Angebot an Yoga. WiFi im Restaurant kostenfrei.