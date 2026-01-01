PK25
Dakhla
Beschreibung
Einleitung
Die übersichtliche Bungalowanlage befindet sich an top Lage in Dakhla, überall ringsherum kann man Kitesurfen und geniesst direkten Blick auf die gesamte Lagune inklusive Speed Spot, die Dragon Island und bis zur Dune Blanche. Es bietet ein Restaurant, eine trendige Bar, mehrere Lounges und eine gemütliche Terrasse. WiFi kostenfrei im Hauptbereich.
Angebot
Kleines Angebot an Massagen.
Zimmer
Die grosszügigen und modernen Bungalows (42 m2) sind mit auserwähltem Dekor ausgestattet und sind alle zur Lagune gerichtet. Sie verfügen über eine Dusche, Fön, Klimaanlage, TV, Kaffeemaschine, eine Sitzmöglichkeit und ein herrliches Panoramafenster, welches bereits vom Bett aus einen wunderschönen Meerblick bietet, sowie eine private Terrasse.
ab CHF 141.– / pro Person
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