Die übersichtliche Bungalowanlage befindet sich an top Lage in Dakhla, überall ringsherum kann man Kitesurfen und geniesst direkten Blick auf die gesamte Lagune inklusive Speed Spot, die Dragon Island und bis zur Dune Blanche. Es bietet ein Restaurant, eine trendige Bar, mehrere Lounges und eine gemütliche Terrasse. WiFi kostenfrei im Hauptbereich.