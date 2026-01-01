Dakhla Attitude Resort
Dakhla
Beschreibung
Einleitung
Das beliebte Dakhla Attitude befindet sich direkt an der Lagune. Es verfügt über ein Hauptrestaurant, ein à la carte Restaurant, eine Bar mit Terrasse und Lounge-Bereich, Billard, Shisha’s, regelmässiger Live-Musik etc. Tagsüber und gegen den Abend befindet sich der «Treffpunkt» in der Beach Bar mit Sonnenliegen und gemütliche Sitzgelegenheiten. Die Musik im Hintergrund, die Kitesurfer in der Lagune, einmalige Sonnenuntergänge – eine tolle Atmosphäre! Saisonal Kids-Club. WiFi im Hauptrestaurant kostenfrei.
Angebot
Die «Body Clinic» verwöhnt mit verschiedensten Körperbehandlungen. Hammam, regelmässig Yoga, kleiner Fitnessraum.
Zimmer
Das Hotel besteht aus zwei Camps mit drei unterschiedlichen Unterkunftsarten:
Das Hotel besteht aus zwei Camps mit drei unterschiedlichen Unterkunftsarten:
Das Windhunter Camp, umgeben von einer riesigen Düne, liegt ca. 500m vom Restaurant/Reception entfernt und bietet einfache Bungalows (16-45 m2) im marokkanischen Stil mit Dusche. Die ruhige Lage, den grandiosen Blick auf die Lagune und die die Nähe zum Surf-Spot sind die Pluspunkte dieses Camps.
Das Dragon Camp mit den Standard Bungalows (18 m2) liegt auf der Südseite des Hotels, Nähe Reception/Restaurant.
Auch die VIP-Bungalows (ca. 25-45 m2) befinden sich im Dragon Camp, die meisten davon an erhöhter oder sogar oberster Lage mit Panoramasicht auf die Lagune inkl. Speed-Spot und die Dragon Island.
ab CHF 119.– / pro Person
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