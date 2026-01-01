Das Hotel besteht aus zwei Camps mit drei unterschiedlichen Unterkunftsarten:



Das Windhunter Camp, umgeben von einer riesigen Düne, liegt ca. 500m vom Restaurant/Reception entfernt und bietet einfache Bungalows (16-45 m2) im marokkanischen Stil mit Dusche. Die ruhige Lage, den grandiosen Blick auf die Lagune und die die Nähe zum Surf-Spot sind die Pluspunkte dieses Camps.



Das Dragon Camp mit den Standard Bungalows (18 m2) liegt auf der Südseite des Hotels, Nähe Reception/Restaurant.

Auch die VIP-Bungalows (ca. 25-45 m2) befinden sich im Dragon Camp, die meisten davon an erhöhter oder sogar oberster Lage mit Panoramasicht auf die Lagune inkl. Speed-Spot und die Dragon Island.