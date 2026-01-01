Beschreibung

Einleitung Entdecken Sie das Hyatt Ziva Los Cabos, ein traumhaftes All-Inclusive-Resort, das Ihnen eine Oase der Entspannung und des Luxus bietet. Eingebettet zwischen den sanften Wellen des Pazifiks und der majestätischen Wüstenlandschaft, erwartet Sie hier eine perfekte Mischung aus erstklassigem Service, kulinarischen Köstlichkeiten und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten.

Lage Das Hotel liegt an der malerischen Küste von Baja California Sur, direkt am Strand von San José del Cabo. Die Lage bietet eine atemberaubende Aussicht auf den Pazifischen Ozean und ist umgeben von einer beeindruckenden Wüstenlandschaft. Das Resort befindet sich in der Nähe des charmanten Stadtzentrums von San José del Cabo, wo Gäste lokale Märkte, Kunstgalerien und Restaurants erkunden können.

Angebot Die Gäste können aus mehreren à la carte Restaurants wählen, sowie Bars, die erfrischende Cocktails und Getränke anbieten. Das Resort verfügt über mehrere Pools, darunter einen Familienpool und einen ruhigen Erwachsenenpool, sowie direkten Zugang zu einem schönen Sandstrand. Für Entspannung sorgt der Spa-Bereich.

Zimmer Die 591 Zimmer sind stilvoll und komfortabel gestaltet, ideal für einen entspannten Aufenthalt. Jedes Zimmer bietet moderne Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Flachbildfernseher und eine gefüllte Minibar. Viele Zimmer verfügen über einen privaten Balkon oder eine Terrasse mit herrlichem Blick auf den Ozean oder die Gartenanlagen. Die Deluxe Zimmer und Junior Suiten bieten zusätzlichen Platz und Komfort. Kostenloses WLAN, ein Safe und 24-Stunden-Zimmerservice runden das Angebot ab und sorgen für ein unvergessliches Ferienerlebnis.

Aktivitäten Fitnesscenter, Schnorcheln, Pools, Tennis und Yoga