Beschreibung

Einleitung Das luxuriöse Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal ist ein traumhaftes Refugium an der atemberaubenden Küste von Baja California. Umgeben von majestätischen Klippen und dem glitzernden Pazifischen Ozean, bietet dieses exklusive Resort eine perfekte Kombination aus erstklassigem Service, exquisiten Annehmlichkeiten und unvergesslichen Erlebnissen.

Lage Mit einem privaten Strandzugang und einer ruhigen, abgeschiedenen Atmosphäre ist es der perfekte Rückzugsort. Gleichzeitig sind die pulsierenden Städte Cabo San Lucas und San José del Cabo nur wenige Minuten entfernt, was eine ideale Kombination aus Entspannung und Erkundung bietet.

Angebot Die eleganten Zimmer und Suiten bieten private Terrassen mit atemberaubendem Meerblick. Kulinarisch verwöhnt das Resort mit exquisiten Restaurants, die lokale und internationale Küche servieren. Entspannung finden Gäste im hauseigenen Spa, das eine Vielzahl von Behandlungen anbietet. Zudem stehen zahlreiche Aktivitäten wie Wassersport und Yoga zur Verfügung. Mit einem aufmerksamen Concierge-Service ist das Waldorf Astoria der perfekte Ort für einen unvergesslichen Luxusurlaub.

Zimmer Die 66 Zimmer im Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal sind eine luxuriöse Oase, die modernes Design mit traditionellem mexikanischem Flair vereint. Grosszügige Fenster bieten atemberaubende Ausblicke auf den Pazifischen Ozean oder die Berge. Jedes Zimmer verfügt über eine private Terrasse mit Whirlpool, ein Kingsize-Bett und ein elegantes Badezimmer mit Regendusche und freistehender Badewanne. Hochwertige Annehmlichkeiten wie Smart-TVs und schnelles WIFI sorgen für zusätzlichen Komfort. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, eine entspannende und luxuriöse Atmosphäre zu schaffen.