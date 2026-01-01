Beschreibung

Einleitung Das Hacienda Encantada Resort ist ein traumhaftes 4-Sterne-Refugium in Cabo San Lucas. Umgeben von atemberaubender Natur und dem glitzernden Meer, bietet das Resort luxuriöse Unterkünfte, erstklassige Annehmlichkeiten und unvergessliche Erlebnisse.

Lage Die Unterkunft liegt malerisch an der Küste von Cabo San Lucas, Mexiko, und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Pazifischen Ozean. Eingebettet in die sanften Hügel der Region, ist das Resort nur wenige Minuten von den berühmten Stränden und dem lebhaften Stadtzentrum entfernt. Die Lage ermöglicht es den Gästen, die Schönheit der Natur zu geniessen und gleichzeitig die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und kulturellen Highlights von Cabo San Lucas zu erkunden.

Angebot Das Resort bietet luxuriöse Suiten mit atemberaubendem Meerblick und modernen Annehmlichkeiten. Geniessen Sie exquisite Gastronomie in den hauseigenen Restaurants, entspannen Sie im grosszügigen Spa oder erfrischen Sie sich in den Pools. Für Abenteuerlustige stehen zahlreiche Aktivitäten wie Wassersport und Golf zur Verfügung.

Zimmer Die 52 Zimmer im Hacienda Encantada Resort vereinen Komfort und Stil. Jedes Zimmer ist geschmackvoll eingerichtet und bietet ein gemütliches Bett, ein modernes Badezimmer sowie einen privaten Balkon oder eine Terrasse mit herrlichem Blick auf den Pazifischen Ozean. Mit Annehmlichkeiten wie kostenlosem WLAN, einem Flachbildfernseher und einer Minibar sind sie der perfekte Rückzugsort für entspannte Tage.