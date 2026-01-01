Die kleine, aber reizvolle Insel Isla Holbox ist vor allem für ihre Traumstrände bekannt. Die nur aus Sand bestehende Insel ist ein perfekter Ort, wenn Sie im Rahmen einer Mexiko Rundreise Entspannung und Erholung suchen! Insbesondere wenn Sie Spass am Tauchen haben, werden Sie sich auf der Isla Holbox sehr wohlfühlen. Denn atemberaubende Tauchreviere, in denen auch Walhaie heimisch sind, machen die Region zu einem Paradies für Liebhaber eindrucksvoller Unterwasserwelten. Lassen Sie sich von der Isla Holbox faszinieren und kontaktieren Sie unsere Spezialisten!