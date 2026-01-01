Beschreibung

Einleitung Entdecken Sie das Hotel El Ganzo in Los Cabos – ein Paradies, das Luxus und natürliche Schönheit vereint. Geniessen Sie atemberaubende Ausblicke auf den Ozean, erstklassigen Service und eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen.

Lage Das Hotel liegt malerisch an der Küste von Los Cabos, nur wenige Minuten vom lebhaften Zentrum Cabo San Lucas entfernt. Umgeben von atemberaubenden Landschaften und dem Pazifischen Ozean, bietet es die perfekte Kombination aus Ruhe und Zugang zu erstklassigen Golfplätzen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Geniessen Sie spektakuläre Sonnenuntergänge und die natürliche Schönheit dieser einzigartigen Region!

Angebot Die stilvoll eingerichteten Zimmer bieten Ihnen den perfekten Rückzugsort mit atemberaubendem Blick auf den Pazifischen Ozean. Geniessen Sie kulinarische Köstlichkeiten in den erstklassigen Restaurants, die lokale und internationale Spezialitäten servieren. Entspannen Sie am Infinity-Pool oder lassen Sie sich im Spa mit revitalisierenden Behandlungen verwöhnen. Für Abenteuerlustige bieten das Hotel eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Wassersport, Golf und Ausflüge in die beeindruckende Natur der Umgebung.

Zimmer Das Hotel bietet 72 stilvoll gestaltete Zimmer, die modernen Komfort mit einem Hauch von Luxus verbinden. Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet und verfügt über grosse Fenster mit atemberaubenden Ausblicken auf das Meer oder die Umgebung. Die komfortablen Betten, modernen Badezimmer und Annehmlichkeiten wie Klimaanlage und kostenfreies WIFI sorgen für einen angenehmen Aufenthalt. Einige Suiten bieten zudem private Terrassen oder Balkone.