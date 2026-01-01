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Beeindruckende Panoramasicht auf den tropischen Wald, Costa Rica

Vielfältige Costa Rica Rundreisen vom Spezialisten

Ferien im grünen Tropenparadies

Costa Rica hat eine Fläche, die so gross ist wie Niedersachsen. Es gibt aber nur wenige Länder, die mit der landschaftlichen Vielfalt mithalten können! Erleben Sie in Ihren Costa Rica Ferien dichten Urwald, palmengesäumte Strände und brodelnde Vulkane. Erfahrene Reiseleiter führen Sie zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten und bringen Sie in Kontakt mit den freundlichen Ticos. Lassen Sie sich von unserem Spezialisten-Team über Land und Leute informieren und die perfekte Rundreise gemeinsam mit Ihnen planen.

Entdecken Sie die ganze Bandbreite unseres Angebots bei unseren geführten Costa Rica Rundreisen.

Icon map22 Tage
Entschleunigt durch Costa Rica
ab CHF 3880.– / pro Person
ab San José bis Liberia
Highlights: Besuch einer Bribri-Gemeinde, Tierbeobachtung in Sarapiquí, Abenteuer in der Region Vulkan Arenal,...
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map8 Tage
Privatreise Costa Rica Pazifiktour
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Wunderschöne Nationalparks, Entdecken Sie die immense Tiervielfalt, Fahrt auf der Panamericana,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map7 Tage
Privatreise Höhepunkte Costa Ricas
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Arenal Vulkan & Thermalquellen, Sarapiquí & Kaffeeplantage, Regenwald & Schokolade, Tortuguero Nationalpark
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map15 Tage
Privatreise Traumhaftes Costa Rica
ab CHF 9890.– / pro Person
ab San José bis San José oder Pazifikküste
Highlights: Mix aus Natur, Kultur und Flora und Fauna , Aktivprogramm und Entspannung vereint, Besuch einer...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Pura Vida
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Puerto Viejo de Limón , Sarapiquí, Arenal Vulkan, Manuel Antonio
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map16 Tage
SF Reise Costa Rica 2026: Im Paradies der vielen Tiere
ab CHF 8900.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Natur, Bootstour im Tortuguero-Nationalpark, Besuch einer Kaffeefarm
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map7 Tage
Zubucherreise Costa Rica Pazifiktour
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Wunderschöne Nationalparks, Entdecken Sie die immense Tiervielfalt, Fahrt auf der Panamericana,...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map6 Tage
Zubucherreise Höhepunkte Costa Ricas
ab CHF 1800.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Arenal Vulkan & Thermalquellen, Sarapiquí & Kaffeeplantage, Regenwald & Schokolade, Tortuguero Nationalpark
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map7 Tage
Zubucherreise Karibik mal anders
ab CHF 2890.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Tortuguero Nationalpark, BriBri-Gemeinde, Cahuita Nationalpark, Turrialba & Koch-Workshop
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Von unseren Spezialisten zusammengestellte Rundreisen

Die Vielfalt der Eindrücke ist kaum zu übertreffen

Erleben Sie auf geführten Rundreisen Costa Rica die Menschen, die Pflanzenwelt und kommen Sie hautnah mit den Tieren in Berührung. Ortskundige Guides begleiten Sie während der Costa Rica Reisen zum geheimnisvollen Nebelwald Monteverde und zu dem aktiven Vulkan Rincón. Baden Sie im grössten Binnensee des Landes am Fusse des Vulkans Arenal oder in den Thermalquellen Ecotermales Fortuna. Abenteuerlich wird es bei Nachtwanderungen, wenn die Stimmen des Urwalds erwachen oder wenn Sie Canyoning und Rafting unternehmen.

Zur Erholung kehren Sie in Ihre komfortable Lodge zurück. Anschliessend locken weitere Attraktionen in der Hauptstadt San José, in Tortuguero, Puerto Viejo, Tamarindo und Santa Teresa.

 

Die optimale Reisedauer für Ihre Costa Rica Rundreise

Die Reisedauer für eine Costa Rica Rundreise hängt von Ihren individuellen Wünschen und Interessen ab. Eine 1 Woche Rundreise Costa Rica ermöglicht es Ihnen, einige Highlights des Landes zu erleben, während eine 2 Wochen Rundreise Costa Rica ein umfassenderes Erlebnis bietet. Für ein tiefgreifendes Eintauchen in die vielfältige Natur und Kultur des Landes empfiehlt sich eine 3 Wochen Costa Rica Tour. Wir bieten vorgefertigte Rundreisen-Angebote mit verschiedenen Zeitspannen an, darunter 8 Tage, 15 Tage und 16 Tage Touren.

Diese decken unterschiedliche Reisestile und Vorlieben ab. Sollten Sie spezifische Vorstellungen haben, können wir auch eine massgeschneiderte Rundreise nach Ihren individuellen Wünschen zusammenstellen. Dabei lässt sich die Dauer der Rundreise flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob Sie nur wenige Tage zur Verfügung haben oder einen ausgedehnten Urlaub planen - wir finden die perfekte Reisedauer für Ihr Costa Rica Abenteuer.

Ferien Costa Rica

Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica

Ferien mit den Kindern

Zahlreiche Costa Rica Reiseangebote für Familien mit Kindern

Flitterwochen in Costa Rica

Romantische und somit unvergessliche Flitterwochen im wunderschönen Costa Rica

Natur und Wildlife

Abenteuer und Action in einer wunderschönen Natur inmitten von Costa Rica

Tauchen und Surfen

Hier finden Sie alle Tipps und Informationen für diverse Wassersportaktivitäten in Costa Rica

Reiseinformationen

Nützliche und interessante Reisetipps rund um Costa Rica

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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