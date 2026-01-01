Vielfältige Costa Rica Rundreisen vom Spezialisten
Ferien im grünen Tropenparadies
Entschleunigt durch Costa Rica
ab CHF 3880.– / pro Person
ab San José bis Liberia
Highlights: Besuch einer Bribri-Gemeinde, Tierbeobachtung in Sarapiquí, Abenteuer in der Region Vulkan Arenal,...
22 Tage / 21 Nächte
Privatreise Costa Rica Pazifiktour
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Wunderschöne Nationalparks, Entdecken Sie die immense Tiervielfalt, Fahrt auf der Panamericana,...
8 Tage / 7 Nächte
Privatreise Höhepunkte Costa Ricas
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Arenal Vulkan & Thermalquellen, Sarapiquí & Kaffeeplantage, Regenwald & Schokolade, Tortuguero Nationalpark
7 Tage / 6 Nächte
Privatreise Traumhaftes Costa Rica
ab CHF 9890.– / pro Person
ab San José bis San José oder Pazifikküste
Highlights: Mix aus Natur, Kultur und Flora und Fauna , Aktivprogramm und Entspannung vereint, Besuch einer...
15 Tage / 14 Nächte
SF Reise Costa Rica 2026: Im Paradies der vielen Tiere
ab CHF 8900.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Natur, Bootstour im Tortuguero-Nationalpark, Besuch einer Kaffeefarm
16 Tage / 15 Nächte
Zubucherreise Costa Rica Pazifiktour
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights: Wunderschöne Nationalparks, Entdecken Sie die immense Tiervielfalt, Fahrt auf der Panamericana,...
7 Tage / 6 Nächte
Zubucherreise Höhepunkte Costa Ricas
ab CHF 1800.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Arenal Vulkan & Thermalquellen, Sarapiquí & Kaffeeplantage, Regenwald & Schokolade, Tortuguero Nationalpark
6 Tage / 5 Nächte
Zubucherreise Karibik mal anders
ab CHF 2890.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights: Tortuguero Nationalpark, BriBri-Gemeinde, Cahuita Nationalpark, Turrialba & Koch-Workshop
7 Tage / 6 Nächte
Von unseren Spezialisten zusammengestellte Rundreisen
Die Vielfalt der Eindrücke ist kaum zu übertreffen
Erleben Sie auf geführten Rundreisen Costa Rica die Menschen, die Pflanzenwelt und kommen Sie hautnah mit den Tieren in Berührung. Ortskundige Guides begleiten Sie während der Costa Rica Reisen zum geheimnisvollen Nebelwald Monteverde und zu dem aktiven Vulkan Rincón. Baden Sie im grössten Binnensee des Landes am Fusse des Vulkans Arenal oder in den Thermalquellen Ecotermales Fortuna. Abenteuerlich wird es bei Nachtwanderungen, wenn die Stimmen des Urwalds erwachen oder wenn Sie Canyoning und Rafting unternehmen.
Zur Erholung kehren Sie in Ihre komfortable Lodge zurück. Anschliessend locken weitere Attraktionen in der Hauptstadt San José, in Tortuguero, Puerto Viejo, Tamarindo und Santa Teresa.
Die optimale Reisedauer für Ihre Costa Rica Rundreise
Die Reisedauer für eine Costa Rica Rundreise hängt von Ihren individuellen Wünschen und Interessen ab. Eine 1 Woche Rundreise Costa Rica ermöglicht es Ihnen, einige Highlights des Landes zu erleben, während eine 2 Wochen Rundreise Costa Rica ein umfassenderes Erlebnis bietet. Für ein tiefgreifendes Eintauchen in die vielfältige Natur und Kultur des Landes empfiehlt sich eine 3 Wochen Costa Rica Tour. Wir bieten vorgefertigte Rundreisen-Angebote mit verschiedenen Zeitspannen an, darunter 8 Tage, 15 Tage und 16 Tage Touren.
Diese decken unterschiedliche Reisestile und Vorlieben ab. Sollten Sie spezifische Vorstellungen haben, können wir auch eine massgeschneiderte Rundreise nach Ihren individuellen Wünschen zusammenstellen. Dabei lässt sich die Dauer der Rundreise flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob Sie nur wenige Tage zur Verfügung haben oder einen ausgedehnten Urlaub planen - wir finden die perfekte Reisedauer für Ihr Costa Rica Abenteuer.
Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen