Vielfältige Costa Rica Rundreisen vom Spezialisten

Von unseren Spezialisten zusammengestellte Rundreisen

Die Vielfalt der Eindrücke ist kaum zu übertreffen

Erleben Sie auf geführten Rundreisen Costa Rica die Menschen, die Pflanzenwelt und kommen Sie hautnah mit den Tieren in Berührung. Ortskundige Guides begleiten Sie während der Costa Rica Reisen zum geheimnisvollen Nebelwald Monteverde und zu dem aktiven Vulkan Rincón. Baden Sie im grössten Binnensee des Landes am Fusse des Vulkans Arenal oder in den Thermalquellen Ecotermales Fortuna. Abenteuerlich wird es bei Nachtwanderungen, wenn die Stimmen des Urwalds erwachen oder wenn Sie Canyoning und Rafting unternehmen.

Zur Erholung kehren Sie in Ihre komfortable Lodge zurück. Anschliessend locken weitere Attraktionen in der Hauptstadt San José, in Tortuguero, Puerto Viejo, Tamarindo und Santa Teresa.

Die optimale Reisedauer für Ihre Costa Rica Rundreise

Die Reisedauer für eine Costa Rica Rundreise hängt von Ihren individuellen Wünschen und Interessen ab. Eine 1 Woche Rundreise Costa Rica ermöglicht es Ihnen, einige Highlights des Landes zu erleben, während eine 2 Wochen Rundreise Costa Rica ein umfassenderes Erlebnis bietet. Für ein tiefgreifendes Eintauchen in die vielfältige Natur und Kultur des Landes empfiehlt sich eine 3 Wochen Costa Rica Tour. Wir bieten vorgefertigte Rundreisen-Angebote mit verschiedenen Zeitspannen an, darunter 8 Tage, 15 Tage und 16 Tage Touren.

Diese decken unterschiedliche Reisestile und Vorlieben ab. Sollten Sie spezifische Vorstellungen haben, können wir auch eine massgeschneiderte Rundreise nach Ihren individuellen Wünschen zusammenstellen. Dabei lässt sich die Dauer der Rundreise flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob Sie nur wenige Tage zur Verfügung haben oder einen ausgedehnten Urlaub planen - wir finden die perfekte Reisedauer für Ihr Costa Rica Abenteuer.