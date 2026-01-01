Zubucherreise Costa Rica Pazifiktour ab San José

1 . Tag San José – Manuel Antonio Fahrt durch malerische Landschaften und Bootstour durch den Mangrovenwald. Mit ein wenig Glück können Sie Kaimane, Waschbären, Leguane und den hellroten Ara beobachten. Anschliessend Weiterfahrt nach Quepos.

2 . Tag Nationalpark Manuel Antonio Heute besuchen Sie einen der bekanntesten Nationalparks Costa Ricas. Auf den Pfaden können Sie Vögel und andere Tiere beobachten.

3 . Tag Manuel Antonio – Monteverde Fahrt auf der Panamericana Richtung Norden. Über eine holprige Strasse erreichen Sie Monteverde, auf 1400 Meter Höhe, hier können Sie die frische Bergluft geniessen.

4 . Tag Monteverde Spaziergang im Naturreservat mit seinem nebelverhangenen, immergrünen Bergwald. Am Nachmittag Wanderung auf den Hängebrücken.

5 . Tag Monteverde – Rincón de la Vieja Fahrt zurück zur Panamericana und weiter nach Cañas. Hier besuchen Sie den Palo Verde Nationalpark. Nach dem Mittagessen Weiterfahrt nach Rincón de la Vieja.

6 . Tag Nationalpark Rincón de la Vieja Die Abhänge des Vulkans Rincón de la Vieja sind hinter wunderschönen Trockenwäldern versteckt, die zum Nationalpark gehören. Dank der Nähe zum Vulkan sehen Sie sprudelnde Schlammlöcher, heisse Quellen und Geysire.