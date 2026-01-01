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Zubucherreise Costa Rica Pazifiktour ab San José

Entdecken Sie die Highlights der Pazifikseite von Costa Rica: den Manuel Antonio Nationalpark, den Monteverde Nebelwald und die Region Rincón de la Vieja.

Reisedaten
Jeden Mittwoch
Zubucherreise Costa Rica Pazifiktour ab San José
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights:
- Wunderschöne Nationalparks
- Entdecken Sie die immense Tiervielfalt
- Fahrt auf der Panamericana
- Entspannung am Pazifik
Icon calendar 7 Tage / 6 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag San José – Manuel Antonio

Fahrt durch malerische Landschaften und Bootstour durch den Mangrovenwald. Mit ein wenig Glück können Sie Kaimane, Waschbären, Leguane und den hellroten Ara beobachten. Anschliessend Weiterfahrt nach Quepos.

2. Tag Nationalpark Manuel Antonio

Heute besuchen Sie einen der bekanntesten Nationalparks Costa Ricas. Auf den Pfaden können Sie Vögel und andere Tiere beobachten.

3. Tag Manuel Antonio – Monteverde

Fahrt auf der Panamericana Richtung Norden. Über eine holprige Strasse erreichen Sie Monteverde, auf 1400 Meter Höhe, hier können Sie die frische Bergluft geniessen.

4. Tag Monteverde

Spaziergang im Naturreservat mit seinem nebelverhangenen, immergrünen Bergwald. Am Nachmittag Wanderung auf den Hängebrücken.

5. Tag Monteverde – Rincón de la Vieja

Fahrt zurück zur Panamericana und weiter nach Cañas. Hier besuchen Sie den Palo Verde Nationalpark. Nach dem Mittagessen Weiterfahrt nach Rincón de la Vieja.

6. Tag Nationalpark Rincón de la Vieja

Die Abhänge des Vulkans Rincón de la Vieja sind hinter wunderschönen Trockenwäldern versteckt, die zum Nationalpark gehören. Dank der Nähe zum Vulkan sehen Sie sprudelnde Schlammlöcher, heisse Quellen und Geysire.

7. Tag Rincón de la Vieja – San José

Rückfahrt nach San José und Ende der Tour.

Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage

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