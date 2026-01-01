Entschleunigt durch Costa Rica ab San José

Diese Reise per Bus durch Costa Rica ermöglicht es, das Land individuell zu erkunden, ohne selbst am Steuer zu sitzen. Die Route führt durch verschiedene Regionen des Landes – von urbanen Zentren über Regenwald‑ und Vulkangebiete bis an die Karibik‑ und Pazifikküste – und lässt ausreichend Zeit, die Orte in ruhigem Tempo kennenzulernen. Übernachtet wird in kleinen, persönlich geführten Unterkünften, teils mit anerkannten Zertifizierungen.

Ergänzend bieten ausgewählte Aktivitäten Einblicke in den lokalen Alltag, etwa bei Begegnungen mit Gemeinden, Naturprojekten oder anderen Initiativen. Die Reise ist flexibel aufgebaut und richtet sich an Reisende, die Costa Rica entschleunigt, vielfältig und nah an Land und Menschen erleben möchten.