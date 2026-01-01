Entschleunigt durch Costa Rica ab San José
Entschleunigt durch Costa Rica ab San José
ab CHF 3880.– / pro Person
ab San José bis Liberia
Highlights:
- Besuch einer Bribri-Gemeinde
- Tierbeobachtung in Sarapiquí
- Abenteuer in der Region Vulkan Arenal
- Hängebrückentour Monteverde
- Auszeit in Sámara
22 Tage / 21 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag San José
Nach Ankunft Transfer in Ihre Unterkunft.
2. Tag San José (F)
Tag zur freien Verfügung um die Hauptstadt auf eigene Faust zu erkunden.
3. Tag San José – Puerto Viejo (F)
Heute reisen Sie mit dem Bus an die Karibikküste nach Puerto Viejo de Limón.
4. Tag Puerto Viejo & Umgebung (F, M)
Heute unternehmen Sie einen Ausflug in die Talamanca-Berge zu einer Bribri-Gemeinde. Sie lernen Weltanschauung, Traditionen, Heilpflanzen und Rituale kennen, nehmen an einer Zeremonie teil und besuchen eine Familie zur traditionellen Schokoladenherstellung. Ein typisches Mittagessen und ein Bad am Wasserfall runden den Tag ab.
5. Tag Puerto Viejo & Umgebung (F, M)
Heute verbringen Sie Zeit mit einer afrokaribischen Familie und bereiten gemeinsam ein typisch karibisches Gericht zu. Während des Kochens erfahren Sie mehr über den Alltag, die Kultur und traditionelle Familienrezepte.
6. Tag Puerto Viejo & Umgebung (F)
Geniessen Sie den Tag zur freien Verfügung.
7. Tag Puerto Viejo – Sarapiquí (F, A)
Weiterreise mit dem Bus in den Norden ins Regenwaldgebiet von Sarapiquí.
8. Tag Sarapiquí & Umgebung (F, M, A)
Begleitet von einer fachkundigen Naturführung unternehmen Sie eine kurze Wanderung auf gut ausgebauten Wegen durch den Regenwald der La Selva Biological Station. Sie erhalten Einblicke in den Lebenszyklus des Regenwaldes und die Forschungsarbeit vor Ort. Mit etwas Glück entdecken Sie Faultiere, Affen sowie zahlreiche Vogel‑ und Schmetterlingsarten.
9. Tag Sarapiquí – La Fortuna/ Arenal (F)
Heute fahren Sie weiter in die Region rund um den Arenal‑Vulkan nach La Fortuna.
10. Tag La Fortuna/ Arenal & Umgebung (F, M)
Besuch einer lokalen Schule mit Einblicken in das costaricanische Bildungssystem, gemeinsames Spielen und Austausch. Anschliessend Teilnahme an einem Wiederaufforstungsprojekt, Besuch einer einheimischen Familie mit Zuckerrohrsaft‑Herstellung und Tortillazubereitung.
11-12. Tag La Fortuna / Arenal & Umgebung (F)
Tage zur freien Verfügung.
13. Tag La Fortuna / Arenal – Monteverde (F)
Morgens Fahrt zum Arenalsee, anschliessende Bootsfahrt über den See und Weiterreise per Minibus nach Monteverde.
14. Tag Monteverde & Umgebung (F)
Auf einer familiengeführten Farm lernen Sie die Herstellung von Zuckerrohrprodukten, Kaffee, Kakao und traditionellem Guaro kennen.
15. Tag Monteverde & Umgebung (F)
Auf dem Sky Walk erkunden Sie den Nebelwald auf Hängebrücken und festen Wegen.
16. Tag Monteverde – Rincón de la Vieja (F)
Busfahrt nach Rincón de la Vieja.
17. Tag Rincón de la Vieja (F)
Tag zur freien Verfügung.
18. Tag Rincón de la Vieja – Sámara (F)
Fahrt an die Pazifikküste.
19-21. Tag Sámara (F)
Geniessen Sie die Tage am Strand. Sámara liegt an einer geschützten, ruhigen Bucht und ist ideal zum Schwimmen, Entspannen und für optionale Ausflüge wie Schnorcheln, Kajaktouren, Reiten oder Stand‑up‑Paddling.
22. Tag Sámara – Liberia (F)
Transfer zum Flughafen Liberia.
Unbegleitete Reise mit dem touristischen Shuttle-Bus 22 Tage/21 Nächte ab San José bis Liberia
- 21 Übernachtungen in Mittelklassehotels und Lodges
- Täglich Frühstück, 4x Mittag-, 2x Abendessen
- Transfers und Transporte in klimatisierten Bussen
- Aktivitäten und Ausflüge gemäss Programm auf Zubucherbasis mit Englisch sprechender Reiseleitung
- Trinkgelder
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Optionale Ausflüge und Aktivitäten
- Der Sky Walk in Monteverde findet ohne Reiseleitung statt.
Preise
22 Tage / 21 Nächte ab CHF 3880.– / pro Person