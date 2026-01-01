Pura Vida ab San José

1 . Tag San José Ankunft in San José und Transfer ins Hotel.

2 . Tag San José – Puerto Viejo de Limón Sie werden vom Hotel abgeholt und durch den Braulio Carrillo Nationalpark ins karibische Tiefland gefahren. Gegen Mittag erreichen Sie Ihr Strandhotel in Puerto Viejo, nur wenige Schritte vom Sandstrand Playa Cocles entfernt.

3-4 . Tag Puerto Viejo de Limón Zwei angenehme Strandtage erwarten Sie: die salzige Meeresluft, der Wind in Ihren Haaren und das sanfte Plätschern der Wellen sorgen für absolute Entspannung und Seelenfrieden. Natürlich haben Sie auch genügend Zeit, um an den zahlreichen Aktivitäten vor Ort teilzunehmen: Fahrradfahren sowie Besuche der umliegenden Nationalparks und der örtlichen Tierauffangstation.

5 . Tag Puerto Viejo de Limón – Sarapiquí Gegen Mittag holt Sie ein Sammeltransfer vom Hotel ab und bringt Sie in die Gegend von Sarapiquí, welche bekannt ist für ihren authentischen Lebensstil und die vielen Aktivitäten für Besucher: Reitausflüge, Wildwasser- Rafting, Schokoladen-, Fledermaus- und Ananastouren und vieles mehr.

6 . Tag Sarapiquí Dies ist der perfekte Tag, um etwas auf eigene Faust zu unternehmen! Werden Sie zum Naturforscher und entdecken Sie spielende Affen, Faultiere, Nasenbären und zahlreiche Vögel.

7 . Tag Sarapiquí – La Fortuna Nach 1½ Stunden erreichen Sie die Region Arenal, eine der beliebtesten Gegenden in Costa Rica dank des berühmten Vulkans und zahlreichen weiteren Attraktionen.

8 . Tag La Fortuna Aktivitäten nach Wahl, wie beispielsweise Fahrrad- und Kajaktouren oder ein Besuch des Nationalparks, der Thermalquellen, des Wasserfalls oder des Naturreservats.

9 . Tag La Fortuna – Monteverde Der Boots- und Bustransfer von La Fortuna in den Nebelwald von Monteverde ist ein Highlight Ihrer Reise. Mit einem kleinen Bus fahren Sie zum Staudamm des Arenal Sees. Mit einem Boot gelangen Sie auf die andere Seite des Sees. Die letzten Kilometer nach Monteverde legen Sie wieder per Bus zurück.

10 . Tag Monteverde Geniessen Sie entspannte Spaziergänge unter dem Dach des Dschungels und versuchen Sie, so viele der 400 einheimischen Vogelarten wie möglich zu erspähen.

11 . Tag Monteverde – Rincón de la Vieja Ihre Reise führt Sie in den Nordwesten Costa Ricas, zum Rincón de la Vieja Vulkan.

12 . Tag Rincón de la Vieja Geniessen Sie die unberührte Natur und die atemberaubende Aussicht auf die wunderschöne Region Guanacaste sowie die beeindruckende Pazifische Küste. Die Hänge des massiven Vulkans sind von üppigen tropischen Wäldern bedeckt, die eine Vielzahl von Tierarten beherbergen. Beliebte Aktivitäten in dieser abwechslungsreichen Gegend sind aufregendes Wildwasser-Rafting in Kajaks, Wandern durch malerische Landschaften, entspannende Freiluft-Kurbäder, sprudelnde Schlammgruben, beeindruckende Wasserfälle, spannende Canopy- Touren und unvergessliche Reitausflüge durch die Natur.

13 . Tag Rincón de la Vieja – Manuel Antonio Heute führt die Reise an den Zentralpazifik, um einen der schönsten Strände und den Nationalpark zu erkunden. Obwohl Manuel Antonio einer der kleinsten Nationalparks des Landes ist, zählt er zu den beliebtesten Ausflugszielen sowohl für Touristen als auch für Einheimische.

14 . Tag Manuel Antonio Nationalpark Geniessen Sie den Tag im Park oder am Strand.

15 . Tag Manuel Antonio – San José Heute werden Sie im Sammeltransfer zurück nach San José gebracht.