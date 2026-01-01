Länderübergreifende Costa Rica Rundreisen
Traumhafte Länder miteinander kombinieren
Gruppenreise Mundo Verde
ab CHF 5695.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt , Schnorcheln Sie...
15 Tage / 14 Nächte
Privatreise Mundo Verde
ab CHF 6995.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt, Schnorcheln Sie im...
15 Tage / 14 Nächte
Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
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