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Wilder karibischer Strand von Manzanillo in Puerto Viejo, Costa Rica

Länderübergreifende Costa Rica Rundreisen

Traumhafte Länder miteinander kombinieren

Wenn Sie Ihre Ferien im wunderschönen Costa Rica verbringen, ist das die beste Gelegenheit, auch die Nachbarländer Panama und Nicaragua zu besuchen. Rundreisen durch Costa Rica mit Abstechern in diese Länder bieten Ihnen unglaublich viele berühmte Sehenswürdigkeiten auf einmal! Egal, ob Sie tropische Regenwälder, mystische Vulkane oder berühmte Baudenkmäler wie den Panamakanal besuchen möchten – länderübergreifende Costa Rica Rundreisen halten unzählige Highlights für Sie bereit. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um mit ihnen eine Costa Rica Rundreise nach Ihren individuellen Vorstellungen zu planen.

Möchten Sie Costa Rica lieber in Begleitung erfahrener Reiseleiter entdecken, sind Sie bei unseren geführten Costa Rica Rundreisen bestens aufgehoben.

Icon map15 Tage
Gruppenreise Mundo Verde
ab CHF 5695.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt , Schnorcheln Sie...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map15 Tage
Privatreise Mundo Verde
ab CHF 6995.– / pro Person
ab San José bis Panama City
Highlights: Fahrt auf dem Panamerican Highway nach Granada, Beobachten Sie die Tier Artenvielfalt, Schnorcheln Sie im...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte

Ferien Costa Rica

Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica

Ferien mit den Kindern

Zahlreiche Costa Rica Reiseangebote für Familien mit Kindern

Flitterwochen in Costa Rica

Romantische und somit unvergessliche Flitterwochen im wunderschönen Costa Rica

Natur und Wildlife

Abenteuer und Action in einer wunderschönen Natur inmitten von Costa Rica

Tauchen und Surfen

Hier finden Sie alle Tipps und Informationen für diverse Wassersportaktivitäten in Costa Rica

Reiseinformationen

Nützliche und interessante Reisetipps rund um Costa Rica

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