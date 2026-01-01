Zubucherreise Karibik mal anders ab San José

1 . Tag San José – Tortuguero Früh am Morgen werden Sie im Hotel abgeholt und fahren durch den Braulio Carrillo Nationalpark. Darauf erfolgt ein landestypisches Frühstück bevor es mit dem Boot zur Ihrer Lodge im Tortuguero Nationalpark geht. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung.

2 . Tag Tortuguero Nationalpark Bootsfahrt durch die Kanäle mit ihrer eindrücklichen Flora und Fauna. Mit etwas Glück sehen Sie Krokodile, Schildkröten, Leguane und eine grosse Anzahl Vögel.

3 . Tag Tortuguero – Südliche Karibikküste Nach dem Frühstück besteigen Sie erneut ein Boot und haben auf der Rückfahrt nach La Pavona/Caño Blanco noch einmal Gelegenheit, die wunderschöne Artenvielfalt der hiesigen Natur zu bewundern. Schliesslich geht es im Bus nach Guápiles, wo ein leckeres Mittagessen serviert wird. Im Anschluss fahren Sie weiter zum südlichsten Teil der costaricanischen Karibikküste. Der tropische Wald grenzt bist an die Strasse und immer wieder blitzt das blaue Meer zwischen den Palmen auf.

4 . Tag Besuch einer BriBri Gemeinde Heute besuchen Sie eine Bribri-Gemeinde in den Talamanca-Bergen, welche Sie den indigenen Traditionen näher bringen wird. Sie werden einen echten Bribri-Shamanen kennenlernen und über den Glauben der Bribris, das indigene Weltbild, über Heilpflanzen und Rituale lernen. Eine Eingeborenenfamilie bringt Ihnen ihre heutige Lebensweise näher, etwa wie man die traditionellen Dächer baut und wie Pflanzen und die Anbauten, mit denen sich die Bribri-Gemeinde selbst versorgt, genutzt werden können. Geniessen Sie den geselligen Austausch mit aussergewöhnlichen Menschen, bei dem Sie die Ruhe und die Einfachheit, mit der sie leben, schätzen lernen werden. Der Besuch schliesst mit einem typischen Mittagessen ab.

5 . Tag Südliche Karibik – Turrialba Wir empfehlen Ihnen, heute Ihre Badesachen einzupacken und sich ein Picknick zu besorgen, denn den heutigen Tag werden Sie im Cahuita Nationalpark verbringen. Dieser schützt ca. 1'068 Hektar Regenwald, der teilweise bis ins Meer reicht, teilweise aber auch wunderschöne, meist einsame Strände bildet. Auf den Pfaden dieses Paradieses werden Ihnen mit etwas Glück erneut verschiedene Tierarten wie z. B. Kapuzineräffchen, Brüllaffen, Faultiere und Waschbären begegnen. Am Nachmittag reisen Sie zurück ins Inland in die durch Landwirtschaft geprägte Region um die Vulkane Irazu und Turrialba.

6 . Tag Turrialba Morgens Besuch der Universität für tropische Landwirtschaft CATIE. Nachmittag zur freien Verfügung für optionale Ausflüge. Gegen Abend steht ein costaricanischer Koch-Workshop auf dem Programm.

7 . Tag Turrialba – San José Besuch der archäologischen Ausgrabungsstätte Guayabo Monument. Anschliessend Rückfahrt nach San José.