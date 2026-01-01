Privatreise Traumhaftes Costa Rica ab San José

1 . Tag San José – Alajuela Individuelle Ankunft in San José. Empfang und Transfer ins Hotel nach Alajuela.

2 . Tag Kafeetour, Grecia, Sarchi Am Morgen unternehmen Sie eine Kaffeetour, Im Anschluss fahren Sie weiter nach Grecia. Im malerischen Dorf Sarchi können Sie lokalen Handwerkern beim Fertigen der berühmten Ochsenkarren über die Schulter schauen.

3 . Tag Alajuela – Manuel Antonio Fahrt vom Hochland über eine kurvenreiche Strasse nach Manuel Antonio. Unterwegs halten Sie bei der Tárcoles Brücke, wo Sie Krokodile sichten können.

4 . Tag Manuel Antonio Nationalpark Besuch des Manuel Antonio Nationalparks. Der Park schützt ein Gebiet, in welchem neben vielen Tierarten vor allem die vom Aussterben bedrohten Titi-Äffchen leben. Ein Bad an den hellen Sandstränden des Parks lohnt sich.

5 . Tag Manuel Antonio – Turrialba Fahrt entlang des Panamerican Highways über den Pass Cerro de la Muerte. Auf dem Weg lohnt sich ein Stopp im Los Quetzales Nationalpark oder in Cartago.

6 . Tag Turrialba Nutzen Sie den Tag für eine abenteuerliche Rafting-Tour auf dem Fluss Pacuare. Alternativ bietet sich ein Ausflug mit dem Mountainbike oder ein Besuch des Vulkans Irazú an.

7 . Tag Turrialba – Puerto Viejo de Limón Heute führt Sie die Fahrt durch wunderschöne Landschaften an die Karibikküste nach Puerto Viejo de Limón.

8 . Tag Puerto Viejo de Limón Am Morgen besuchen Sie den Cahuita Nationalpark. Auf einer Wanderung haben Sie gute Chancen, erste Tiere zu sichten. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie einige erholsame Stunden am Strand.

9 . Tag Puerto Viejo de Limón – Guápiles – Tortuguero Am Morgen Fahrt vorbei an zahlreichen Bananenplantagen zu einer kleinen Bootsanlegestelle. Anschliessend einstündige Bootsfahrt zur Lodge. Am Nachmittag Besuch des Dorfes und der Meeresschildkrötenstation.

10 . Tag Tortuguero Nationalpark Nach dem Frühstück und am Nachmittag unternehmen Sie jeweils eine Bootstour durch die Kanäle. Sie können Krokodile, Kaimane, Echsen, Affen, Faultiere, Wasserschildkröten und eine grosse Vielfalt an Vögeln entdecken.

11 . Tag Tortuguero – La Fortuna Via Guapiles erreichen Sie auf einer landschaftlich schönen Strecke mit zahlreichen Obstplantagen La Fortuna. Ihr Hotel liegt am Fusse des aktiven Vulkans Arenal. Mit etwas Wetterglück erhaschen Sie bereits an diesem Abend einen Blick auf den Feuerberg.

12 . Tag Arenal Region Am Morgen steht ein Besuch des Arenal Nationalparks auf dem Programm. Nachmittags können Sie bei einem Besuch in den Thermalquellen entspannen.

13 . Tag La Fortuna – Rincón de la Vieja Wanderung auf den Hängebrücken durch das Dschungeldach. Auf der Fahrt nach Rincón de la Vieja machen Sie einen Stopp bei der Grosskatzenauffangstation Las Pumas.

14 . Tag Rincón de la Vieja Nach einem Ausflug in den Nationalpark können Sie den Nachmittag am Schwimmbad geniessen, einen Reitausflug oder einen Besuch bei den Wasserfällen unternehmen.

15 . Tag Rincón de la Vieja – San José oder Pazifikküste Rückfahrt nach San José oder Transfer zum gewünschten Badeferienhotel an der Pazifikküste.