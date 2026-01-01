Zubucherreise Höhepunkte Costa Ricas ab San José

1 . Tag San José – Arenal Region Sie werden in Ihrem Stadthotel abgeholt und fahren mit der Gruppe in die Gegend des Vulkans Arenal. Hier besuchen Sie das Naturschutzzentrum Ecocentro Danaus und können dort bereits hautnah die Biodiversität erleben, die Costa Rica charakterisiert. Auf dem Rundgang kann die Vielfalt von tropischen Pflanzen, Amphibien, Säugetieren, Reptilien, Insekten und Vögeln bestaunt werden. Ausserdem gibt es einen Schmetterlingsgarten, in dem Sie die Reproduktion vom Ei über Raupe und Puppe bis hin zum Schmetterling beobachten können. Mit seinen bis zu 30 Arten von Tagfaltern ist er eine der Hauptattraktionen für Besucher. Am Nachmittag beziehen Sie das Zimmer des Thermalresorts und können dort erste Bekanntschaft mit den vulkanischen Erscheinungen des Arenals in Form der angenehm warmen Thermalpools machen.

2 . Tag Arenal Region – Sarapiquí Heute warten zahlreiche spannende Aktivitäten auf Sie. Es beginnt mit einer kurzen Fahrt zum Arenal-Nationalpark, wo Sie eine ca. 1,5-stündige Wanderung unternehmen. Entlang aschebedeckter Pfade geht es über einen erkalteten Lavafluss, um den ein felsiger Fussweg herumführt. Bis vor einigen Jahren konnte man am Arenal regelmässig kleine Ausbrüche beobachten, deren Zeugnisse noch an vielen Stellen zu sehen sind. Geniessen Sie auch die wunderschöne Aussicht auf den Arenalsee und die umliegende sanfte Hügellandschaft. Anschliessend setzen Sie die Fahrt über Muelle und Aguas Zarcas fort. Bei San Miguel erreichen Sie eine organische Kaffeefinca, wo Sie bei der Tour Mi Cafecito den Prozess der Kaffeeherstellung kennenlernen und von diesem weltbekannten Heissgetränk kosten können. Die Pflanze gedeiht hier auf einer Höhe von rund 750 Metern über dem Meeresspiegel in einem angenehmen Klima. Im Anschluss daran geht es weiter nach Sarapiquí ins Hotel, wo Sie später noch Gelegenheit haben, Ihren eigenen Baum zu pflanzen!

3 . Tag Sarapiquí Heute besuchen Sie die Finca der Familie Gómez. Hier werden Ananas und weitere tropische Früchte angebaut. Sie erfahren viele interessante Details zum naturnahen Anbau und pflanzen Ihren eigenen Ananassetzling. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Wanderung im biologischen Reservat La Tirimbina, einem unberührten Regenwald. Im Anschluss erfahren Sie alles über die Produktion der lokalen Schokolade.

4 . Tag Sarapiquí – Tortuguero Fahrt nach Guápiles und typisches Frühstück. Weiterfahrt durch Bananenplantagen nach Caño Blanco und per Boot über Kanäle und Flussläufe zur Lodge. Am Nachmittag können Sie einen Spaziergang zum Dorf Tortuguero unternehmen oder im Hotel entspannen. Etwas ganz besonderes ist die Eiablage der Meeresschildkröten von Juli bis September (Ausflug fakultativ).

5 . Tag Tortuguero Bootsfahrt durch die malerischen Kanäle mit ihrer eindrucksvollen Flora und Fauna. Mit etwas Glück sehen Sie majestätische Krokodile, bunte Schildkröten, flinke Leguane, quirlige Frösche und mit Bestimmtheit eine grosse Anzahl verschiedener Vögel und farbenfrohe Schmetterlinge.

6 . Tag Tortuguero – San José Rückfahrt per Boot bis Caño Blanco, durch den Braulio Carillo Nationalpark nach San José.