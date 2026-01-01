Privatreise Höhepunkte Costa Ricas ab San José
Privatreise Höhepunkte Costa Ricas ab San José
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights:
- Arenal Vulkan & Thermalquellen
- Sarapiquí & Kaffeeplantage
- Regenwald & Schokolade
- Tortuguero Nationalpark
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag San José
Individuelle Ankunft und Transfer ins Hotel.
2. Tag San José - Arenal Region
Fahrt durch Kaffeeplantagen zum Gipfel des Vulkans Poás und Spaziergang zum Krater. Weiter über die Zentralkordillere nach La Fortuna, am Fusse des Vulkans Arenal. Am Abend geniessen Sie die Thermalbäder unter freiem Himmel.
3. Tag Arenal Region - Sarapiquí
Nach dem Frühstück fahren Sie näher zum Vulkan Arenal heran und unternehmen eine Wanderung über erkaltete Lavafelder. Fahrt in östlicher Richtung in die Gegend von Puerto Viejo de Sarapiquí. Sie kommen an weitläufigen Plantagen vorbei. Bei San Miguel besuchen Sie eine organische Kaffeefinca, wo Sie den Prozess der Kaffeeherstellung kennenlernen.
4. Tag Sarapiquí
Heute besuchen Sie die Finca der Familie Gómez. Hier werden Ananas und weitere tropische Früchte angebaut. Sie erfahren viele interessante Details zum naturnahen Anbau und pflanzen ihren eigenen Ananassetzling. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Wanderung im biologischen Reservat La Tirimbina, einem unberührten Regenwald. Im Anschluss lernen Sie alles über die Produktion der lokalen Schokolade.
5. Tag Sarapiquí - Tortuguero
Fahrt nach Guápiles und typisches Frühstück. Weiterfahrt durch Bananenplantagen nach Caño Blanco und per Boot über Kanäle und Flussläufe zur Lodge. Am Nachmittag können Sie einen Spaziergang zum Dorfortuguero unternehmen oder im Hotel entspannen. Etwas ganz besonderes ist dieEiablage der Meeresschildkröten von Juli bis September (Ausflug fakultativ).
6. Tag Tortuguero
Bootsfahrt durch die Kanäle mit ihrer eindrücklichen Flora und Fauna. Mit etwas Glück sehen Sie Krokodile, Schildkröten, Leguane, Frösche und mit Bestimmtheit eine grosse Anzahl Vögel und Schmetterlinge.
7. Tag Tortuguero - San José
Rückfahrt per Boot bis Caño Blanco, durch den Braulio Carillo Nationalpark nach San José.
Privatreise 7 Tage ab/bis San José
- Alle Transfers
- 6 Übernachtungen in Mittelklassehotels
- Täglich Frühstück, 4 Mittagessen, 2 Abendessen
- Reise im PKW, Kleinbus/Bus und Boot
- Deutschsprechende Reiseleitung
- Ausflüge/Besichtigungen inkl. Eintritt
- Ausführliche Reisedokumentation
- Taxen und Service Gebühren
- Trinkgelder für Fahrer und Reiseleitung
Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage