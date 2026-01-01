Privatreise Höhepunkte Costa Ricas ab San José

1 . Tag San José Individuelle Ankunft und Transfer ins Hotel.

2 . Tag San José - Arenal Region Fahrt durch Kaffeeplantagen zum Gipfel des Vulkans Poás und Spaziergang zum Krater. Weiter über die Zentralkordillere nach La Fortuna, am Fusse des Vulkans Arenal. Am Abend geniessen Sie die Thermalbäder unter freiem Himmel.

3 . Tag Arenal Region - Sarapiquí Nach dem Frühstück fahren Sie näher zum Vulkan Arenal heran und unternehmen eine Wanderung über erkaltete Lavafelder. Fahrt in östlicher Richtung in die Gegend von Puerto Viejo de Sarapiquí. Sie kommen an weitläufigen Plantagen vorbei. Bei San Miguel besuchen Sie eine organische Kaffeefinca, wo Sie den Prozess der Kaffeeherstellung kennenlernen.

4 . Tag Sarapiquí Heute besuchen Sie die Finca der Familie Gómez. Hier werden Ananas und weitere tropische Früchte angebaut. Sie erfahren viele interessante Details zum naturnahen Anbau und pflanzen ihren eigenen Ananassetzling. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Wanderung im biologischen Reservat La Tirimbina, einem unberührten Regenwald. Im Anschluss lernen Sie alles über die Produktion der lokalen Schokolade.

5 . Tag Sarapiquí - Tortuguero Fahrt nach Guápiles und typisches Frühstück. Weiterfahrt durch Bananenplantagen nach Caño Blanco und per Boot über Kanäle und Flussläufe zur Lodge. Am Nachmittag können Sie einen Spaziergang zum Dorfortuguero unternehmen oder im Hotel entspannen. Etwas ganz besonderes ist dieEiablage der Meeresschildkröten von Juli bis September (Ausflug fakultativ).

6 . Tag Tortuguero Bootsfahrt durch die Kanäle mit ihrer eindrücklichen Flora und Fauna. Mit etwas Glück sehen Sie Krokodile, Schildkröten, Leguane, Frösche und mit Bestimmtheit eine grosse Anzahl Vögel und Schmetterlinge.

7 . Tag Tortuguero - San José Rückfahrt per Boot bis Caño Blanco, durch den Braulio Carillo Nationalpark nach San José.