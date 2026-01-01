Pacuare Lodge ab San José
Pacuare Lodge ab San José
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights:
- Geniessen Sie die Tage in der Pacuare Lodge
- Viele verschiedene Aktivitäten
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag San José - Pacuare Lodge (M, A)
Sie werden am frühen Morgen in San José abgeholt. Im Minibus fahren Sie bis zum Ufer des Pacuare Flusses. Nach einer Instruktion zum Rafting besteigen Sie die Boote und erreichen nach ca. 1,5 Stunden die Lodge. Hier geht das Abenteuer weiter: Keine Fahrzeuge, Elektrizität oder Strassen stehen mehr zur Verfügung. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit an einer Canopytour oder einer Wanderung zum Wasserfall teilzunehmen. Ruhesuchende entspannen sich in einer der Hängematten oder auf der eigenen Terrasse. Das köstliche Abendessen geniessen Sie in romantischem Ambiente bei Fackel- und Kerzenlicht.
2. Tag Pacuare Lodge (F, M, A)
Heute haben Sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen Aktivitäten zu wählen, zum Beispiel Canopy Abenteuer, Canyoning, Vogelbeobachtung oder verschiedenste Wanderungen und Touren.
Heute haben Sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen Aktivitäten zu wählen, zum Beispiel Canopy Abenteuer, Canyoning, Vogelbeobachtung oder verschiedenste Wanderungen und Touren.
Geniessen Sie die einzigartige Umgebung und erkunden Sie den Regenwald auf Ihre eigene bevorzugte Weise.
3. Tag Pacuare Lodge - San José (F, M)
Morgens erwachen Sie vom melodischen Geräusch des Flusses und dem Gesang der tropischen Vögel. Nach einem leckeren Frühstück werden die Raftingboote für den letzten Tag Ihres Flusserlebnisses zu Wasser gelassen. Das heutige zweite Raftingabenteuer ist durch seine Stufe III und Stufe IV Stromschnellen noch spannender als das erste. Immer von spektakulärer Natur umgeben können Sie auch Seitenströme erkunden und dabei malerische Wasserfälle bewundern und sich in deren Wasserbecken erfrischen.
Später wird am Flussufer ein leckeres Mittagspicknick serviert. Gegen 14 Uhr kommen Sie am Ausstiegsort bei Siquirres an, wo Sie Ihre Rückreise antreten. Am späteren Nachmittag treffen Sie in San José ein.
Jungle Lodge Tour 3 Tage ab/bis San José
- Transfers ab/bis San José Hotel im PW oder Minibus und Boot
- Ausflüge und Riverrafting inkl. Ausrüstung gemäss Programm
- lokale englischsprechende Reiseleitung
- 2 Übernachtungen in der Lodge inkl. Vollpension
- Trinkgelder und persönliche Auslagen
- Neujahrsdinner CHF 154/Person
- Die Gepäcklimite beträgt 11kg/Person (restliches Gepäck kann im Hauptquartier in Siquirres kostenlos gelagert werden)
- Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
- Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage