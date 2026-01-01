Pacuare Lodge ab San José

Sie werden am frühen Morgen in San José abgeholt. Im Minibus fahren Sie bis zum Ufer des Pacuare Flusses. Nach einer Instruktion zum Rafting besteigen Sie die Boote und erreichen nach ca. 1,5 Stunden die Lodge. Hier geht das Abenteuer weiter: Keine Fahrzeuge, Elektrizität oder Strassen stehen mehr zur Verfügung. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit an einer Canopytour oder einer Wanderung zum Wasserfall teilzunehmen. Ruhesuchende entspannen sich in einer der Hängematten oder auf der eigenen Terrasse. Das köstliche Abendessen geniessen Sie in romantischem Ambiente bei Fackel- und Kerzenlicht.

Heute haben Sie die Möglichkeit zwischen verschiedenen Aktivitäten zu wählen, zum Beispiel Canopy Abenteuer, Canyoning, Vogelbeobachtung oder verschiedenste Wanderungen und Touren. Geniessen Sie die einzigartige Umgebung und erkunden Sie den Regenwald auf Ihre eigene bevorzugte Weise.

Pacuare Lodge - San José (F, M)

Morgens erwachen Sie vom melodischen Geräusch des Flusses und dem Gesang der tropischen Vögel. Nach einem leckeren Frühstück werden die Raftingboote für den letzten Tag Ihres Flusserlebnisses zu Wasser gelassen. Das heutige zweite Raftingabenteuer ist durch seine Stufe III und Stufe IV Stromschnellen noch spannender als das erste. Immer von spektakulärer Natur umgeben können Sie auch Seitenströme erkunden und dabei malerische Wasserfälle bewundern und sich in deren Wasserbecken erfrischen.

Später wird am Flussufer ein leckeres Mittagspicknick serviert. Gegen 14 Uhr kommen Sie am Ausstiegsort bei Siquirres an, wo Sie Ihre Rückreise antreten. Am späteren Nachmittag treffen Sie in San José ein.