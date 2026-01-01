Manatus Hotel ab San José
Manatus Hotel ab San José
Preis auf Anfrage
ab/bis San José
Highlights:
- Geniessen Sie die Tage in der Manatus Lodge
- Viele verschiedene Angebote in der Lodge
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag San José - Tortuguero (F, M, A)
Fahrt durch den Braulio Carillo Nationalpark in die atlantische Tiefebene, wo Sie ein typisches Frühstück geniessen, anschliessend weiter bis nach La Pavona/Caño Blanco, wo Sie die Reise per Boot fortsetzen. Mittagessen in der Lodge. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, entspannen Sie beim Schwimmbad oder besuchen Sie das Dorf Tortuguero.
Zudem bietet die Lodge ein Schwimmbad, Fitnessraum, Spacenter und eine Bar, an der Sie bei romantischem Ambiente erfrischende Cocktails geniessen können.
Fahrt durch den Braulio Carillo Nationalpark in die atlantische Tiefebene, wo Sie ein typisches Frühstück geniessen, anschliessend weiter bis nach La Pavona/Caño Blanco, wo Sie die Reise per Boot fortsetzen. Mittagessen in der Lodge. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung, entspannen Sie beim Schwimmbad oder besuchen Sie das Dorf Tortuguero.
Hotel-Info: 12 Zimmer
Lage: Die Lodge liegt direkt am Flusslauf mitten im Tortuguero Nationalpark.
Angebot: Im à la carte Restaurant werden Ihnen lokale afro-karibische Spezialitäten serviert.
Zudem bietet die Lodge ein Schwimmbad, Fitnessraum, Spacenter und eine Bar, an der Sie bei romantischem Ambiente erfrischende Cocktails geniessen können.
Zimmer: Die Bungalows sind grosszügig konzipiert, edel ausgestattet und verfügen über eine private Terrasse und eine Freiluftdusche im eigenen Patio.
2. Tag Tortuguero (F, M, A)
Frühmorgens Bootstour auf den Kanälen des Nationalparks. Nach dem Mittagessen unternehmen Sie eine zweite Bootstour. Mit etwas Glück sehen Sie Kaimane, Faultiere, Affen und weitere heimische Arten.
3. Tag Tortuguero - San José (F, M)
Nach dem Frühstück kehren Sie per Boot nach La Pavona/Caño Blanco zurück und fahren von dort aus auf dem Landweg weiter. Unterwegs Mittagessen. Ankunft in San José gegen Abend.
Jungle Lodge Tour 3 Tage ab/bis San José
- Transfers ab/bis San José Hotel im PW oder Minibus und Boot
- Touren und Besichtigungen gemäss Programm
- 1 Nationalparkgebühr Tortuguero
- lokale englischsprechende Reiseleitung
- 2 Übernachtungen in der Lodge
- 3 Frühstücke / 3 Mittagessen / 2 Abendessen
- Trinkgelder
- Flugtransfer ab/bis San José
- Die Gepäcklimite auf dem Boot ist 18kg/Person
- Sonderkonditionen an Feiertagen und speziellen Anlässen
- Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
3 Tage / 2 Nächte Preis auf Anfrage