Rundreisen im Osten der USA

Geführte Rundreisen in den Südstaaten

«The Land of Dixie»

Im weiteren Sinne dürfen die Südstaaten im Osten der USA nicht unerwähnt bleiben. Kaum eine andere Region in den USA ist so abwechslungsreich wie die Südstaaten: Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Kentucky und Tennessee. Folgen Sie den Spuren der Musikgeschichte bis in den tiefen Süden, besuchen Sie geschichtsträchtige Herrenhäuser und ehemalige Plantagen oder erkunden Sie in den Appalachen den meistbesuchten Nationalpark der USA – den Great Smoky Mountain Nationalpark. Entspannen Sie sich ausserdem an einem der wunderschönen, feinsandigen Strände der Atlantikküste oder geniessen Sie einfach die würzig, lokale Küche und charmante, gastfreundschaftliche Art der Einheimischen im «Land of Dixie». Willkommen im tiefen Süden der USA – «Let the good times roll»! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer perfekten Rundreise durch den Osten der USA.