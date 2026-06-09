Historischer Osten ab New York City

1 . Tag New York City Individuelle Anreise nach New York City. Treffen mit der örtlichen Reiseleitung, die Ihnen am Nachmittag üblicherweise zwischen 15.00Uhr und 19.00 Uhr für jegliche Fragen zur Verfügung steht und Sie mit näheren Details zu Ihrer Reise vertraut macht. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch die vierstündige Stadtführung zu Fuss und mit der U-Bahn für den nächsten Vormittag reservieren (fakultativ). 2 Übernachtungen in New York. (New York Marriott Downtown o.ä.)

2 . Tag New York City Nach Ihrer ersten Nacht in der „Stadt, die niemals schläft“, steht Ihnen der Tag zur freien Verfügung. Am frühen Morgen können Sie Ihre Reiseleitung in der Hotelhalle zu einer Sprechstunde für individuelle Fragen treffen. Danach empfehlen wir Ihnen, an einer fakultativen, ca. vierstündigen Stadtführung zu Fuss und mit der U-Bahn teilzunehmen, die Ihnen einen Eindruck von der Metropole New York vermittelt. Geplante Höhepunkte sind unter anderem der Central Park, der Times Square, die St. Patricks Kathedrale, das Rockefeller Center und die Shopping Meile Fifth Avenue (Änderungen vorbehalten). Weitere Ausflüge und Tickets sind über die Reiseleitung direkt verfügbar, wie z. B. Top of the Rock Aussichtsplattform.

3 . Tag Boston Am Morgen Abfahrt Richtung Boston durch den Bundesstaat Connecticut. Nach Ankunft in Boston folgt eine ca. dreistündige Stadtrundfahrt durch die Hauptstadt von Massachusetts. Geplante Höhepunkte sind unter anderem die Altstadt, Beacon Hill, das Schiff der Boston Tea Party, das Bunker Hill Monument. Teils zu Fuss, teils mit dem Bus führt Sie der Weg u.a. auf dem Freedom Trail zu den bedeutendsten historischen Monumenten der Stadt. Am frühen Abend haben Sie Gelegenheit zu einem Transfer nach Quincy Market (fakultativ). 1 Übernachtung in Boston. (Holiday Inn Boston/Cambridge Area o.ä.)

4 . Tag Quebec City Am heutigen Tag verlassen Sie die Neuenglandstaaten und erreichen Quebec City in der kanadischen Provinz Quebec. Am Abend wird fakultativ ein Transfer in die Altstadt von Quebec City mit Reiseleiterbegleitung angeboten. 1 Übernachtung in Quebec City. (Hotel Quartier o.ä.)

5 . Tag Montreal Nach einer geführten Besichtigung des historischen Stadtzentrums von Quebec, dessen malerischen Strassen und Plätze noch lebhaft an die französische Kolonialzeit erinnern, erfolgt die Weiterfahrt nach Montreal. Fakultativ ist eine Tour durch das abendliche Montreal buchbar. Erfreuen Sie sich an einem Spaziergang durch Vieux Montreal. 1 Übernachtung in Montreal. (Best Western Ville-Marie o.ä.)

6 . Tag Ottawa Am Vormittag steht eine Stadtrundfahrt durch Montreal, der zweitgrössten, französischsprachigen Stadt der Welt, auf dem Programm. Sie sehen u.a. das Finanzviertel, das historische Viertel mit der herrlichen Basilika Notre Dame de Montreal (Aussenbesichtigung) sowie die exklusiven Wohnviertel und schönen Parkanlagen, die dieser Stadt ihren besonderen Charme verleihen. Weiterfahrt nach Ottawa, der Hauptstadt Kanadas. Nach Ankunft eine kurze Orientierungsfahrt. Ottawa gehört zu den Städten, in denen Sie mit dem Fahrrad bequem zur Arbeit fahren können und Ihr Mittagessen im Park geniessen. Ottawa beherbergt mehr als 70 Parkanlagen, Baumalleen, und bedeutende Denkmäler. 1 Übernachtung in Ottawa. (Courtyard Ottawa Downtown o.ä.)

7 . Tag Toronto Heutiges Ziel ist die am Ufer des Ontario Sees gelegene Stadt Toronto. Auf der Fahrt durch die Region am Ufer des Lake Ontario liegen die ‚Thousand Islands‘, über 1500 kleinere und grössere teils unbewohnte Inseln. Gelegenheit zu einer einstündigen Bootsfahrt ab Rockport (fakultativ). 1 Übernachtung in Toronto. (Chelsea Hotel)

8 . Tag Niagarafälle Toronto ist das Wirtschaftszentrum des kanadischen Ostens. Die moderne Metropole der Provinz Ontario und die grösste Stadt Kanadas, besitzt eines der höchsten, freistehenden Gebäude der Welt, den CN-Tower (Besuch fakultativ möglich). Bei einer Stadtrundfahrt lernen Sie diese Stadt kennen, mit ihren Hochhäusern und sehen u.a. weltbekannte Gebäude, wie das Parlament, das Campbell House und das beeindruckende Rathausgebäude. Heute Nachmittag geht die Reise weiter durch die bezaubernde Landschaft der Provinz Ontario. Es folgt ein Spaziergang im idyllischen Städtchen Niagara-on-the-Lake. Im Anschluss geht es weiter an die Niagarafälle, einem einzigartigen Naturwunder. Nur an wenigen Orten der Welt rauschen in einer einzigen Minute 159 Millionen Liter Wasser in die Tiefe. 1 Übernachtung in Niagara Falls. (Days Inn near the Falls o.ä.)

9 . Tag Williamsport Am Vormittag besichtigen Sie die imposanten Niagarafälle auf der kanadischen Seite. Fakultativ wird ein Mittagessen auf dem Skylon Tower angeboten; von hier können Sie die Fälle mit Blick von oben geniessen. Ebenfalls haben Sie die Gelegenheit an der weltberühmten Bootstour an die Fälle teilzunehmen (fakultativ, saisonbedingt, wetterbedingt). Am frühen Nachmittag Weiterfahrt über die kanadische Grenze in die USA nach Williamsport, Pennsylvania. Ankunft am Abend. 1 Übernachtung in Williamsport. (Sure Stay Gennetti Hotel & Suites o.ä.)

10 . Tag Washington DC Die heutige Fahrt führt am Morgen durch das Pennsylvania Dutch Country, wo Sie einen kurzen Einblick in das Leben der Amish bekommen, die im 18. Jahrhundert nach Amerika kamen und sich bis heute ihre traditionelle Lebensweise erhalten haben. Im Laufe des Nachmittags erreichen Sie ihr Hotel im Raum Washington DC. Am Abend können Sie schon einmal bei einer fakultativen ca. dreistündigen Tour die beleuchtete Hauptstadt kennenlernen. Sie sehen unter anderem Georgetown, das Kennedy Center und das beleuchtete Kapitol. 2 Übernachtungen in der Region um Washington DC. (Fairfield Inn & Suites Washington DC o.ä.)

11 . Tag Washington DC Während einer ausführlichen ca. vierstündigen Stadtrundfahrt am Vormittag sehen Sie die Hauptsehenswürdigkeiten von Washington, wie das Weisse Haus, das Lincoln Memorial und den Nationalfriedhof in Arlington mit dem Grab von John F. Kennedy (verkehrsbedingte Änderungen sind möglich). Der Nachmittag ist programmfrei. Erkunden Sie die Stadt auf eigene Faust. Besuchen Sie beispielsweise eines der vielen, bekannten und kostenlosen Museen. Ihre Reiseleitung macht Ihnen gerne ein paar Vorschläge. Am Abend besteht die Möglichkeit zu einem fakultativen Ausflug ins historische Städtchen Alexandria zum Bummeln und Geniessen.

12 . Tag New York Am frühen Morgen geht es nach Philadelphia, der Wiege der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Sie sehen die Freiheitsglocke und die Independence Hall (Außenbesichtigung) bei diesem kurzen Abstecher. (Wegen der sehr frühen Abfahrt aus Washington, DC kann das Frühstück an diesem Tag limitiert und im Grab ‚n‘ go Stil sein). Im Anschluss erfolgt die Weiterfahrt zu den Abflughäfen Newark (Ankunft ca. 11 Uhr) und John F. Kennedy (Ankunft ca. 13 Uhr). Individuelle Rück- oder Weiterreise. Für Gäste mit Verlängerung in New York erfolgt werden anschliessend an einem zentralen Ort in der Innenstadt gefahren. Ende der Rundreise.