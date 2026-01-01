Beschreibung

Lage Die authentische Rocking Z Guest Ranch liegt zwischen den Städten Helena und Great Falls, eingebettet in die rollenden Hügel von Montana.

Angebot Das Reiten und das Viehtreiben stehen im Vordergrund. Gegessen wird im Kreis der Ranch-Familie, alle an einem grossen Tisch. Billard, Volleyball, Jacuzzi, Waschsalon, Wandern und Angeln gehören zum Angebot.