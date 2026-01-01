Rocking Z Guest Ranch
Wolf Creek
Beschreibung
Lage
Die authentische Rocking Z Guest Ranch liegt zwischen den Städten Helena und Great Falls, eingebettet in die rollenden Hügel von Montana.
Angebot
Das Reiten und das Viehtreiben stehen im Vordergrund. Gegessen wird im Kreis der Ranch-Familie, alle an einem grossen Tisch. Billard, Volleyball, Jacuzzi, Waschsalon, Wandern und Angeln gehören zum Angebot.
Zimmer
Die Ranch verfügt über 8 liebevoll eingerichtete Zimmer mit Holzelementen und Cheminée, welche in zwei Gebäudeteilen untergebracht sind.
Preis auf Anfrage
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