Stagecoach Trails Guest Ranch
Yucca
Beschreibung
Lage
Die Ranch liegt in der Nähe von Lake Havasu City. Las Vegas liegt ca. 2 und Phoenix ca. 4 Fahrstunden entfernt. Zufahrt über eine 18 Kilometer lange, gut unterhaltene Naturstrasse.
Angebot
Die Ranch ist perfekt für Pferdebegeisterte und Reiter. Es werden verschiedene Ausritte für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene angeboten. Die Ranch verfügt über einen Aussenpool und einen Jacuzzi. Zudem werden Bogenschiessen, Kutschfahrten, ATVs, Mountainbikes und Cowboy-Aktivitäten angeboten. Die Mahlzeiten und Ranchaktivitäten sind inbegriffen.
Zimmer
Jedes der 10 Zimmer ist einzigartig eingerichtet. Bänke und Schaukelstühle auf der Terrasse gehören ebenfalls dazu.
Preis auf Anfrage
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