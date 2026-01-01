Die ca. 50’000 Hektar grosse Bison- und Rinderranch liegt im südlichen Colorado, ganz in der Nähe des imposanten Great Sand Dunes National Park.

Sie haben die Möglichkeit, das Leben auf der Working Ranch kennenzulernen und auch selbst bei der täglichen Ranch- Arbeit anzupacken. Ein Restaurant, eine kleine Bibliothek und ein Jacuzzi stehen zur Verfügung. Die Mahlzeiten und Ranch-Aktivitäten sind inbegriffen. Mindestaufenthalt 3 Nächte.