Die Ranch liegt ein paar Fahrminuten ausserhalb von Bandera und rund eine Autostunde von San Antonio entfernt.

Auf der Ranch wird noch immer Vieh gehalten und Gäste können einen Einblick in das Leben auf einer Ranch erhalten. Ausritte, Angeln, Schwimmen, Basketball, Volleyball, Lagerfeuer, Tanzen, Tischtennis und Wandern, Massagen, ein Aussenpool und Souvenirshop und ein Restaurant runden das Angebot ab. Mahlzeiten und ausgewählte Ranchaktivitäten sind inbegriffen.