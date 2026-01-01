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Dixie Dude Guest Ranch

Bandera

Einblicke in eine reale Ranch und viele Aktivitäten machen den Aufenthalt zu einen besonderen Erlebnis.

Beschreibung

Lage
Die Ranch liegt ein paar Fahrminuten ausserhalb von Bandera und rund eine Autostunde von San Antonio entfernt.
Angebot
Auf der Ranch wird noch immer Vieh gehalten und Gäste können einen Einblick in das Leben auf einer Ranch erhalten. Ausritte, Angeln, Schwimmen, Basketball, Volleyball, Lagerfeuer, Tanzen, Tischtennis und Wandern, Massagen, ein Aussenpool und Souvenirshop und ein Restaurant runden das Angebot ab. Mahlzeiten und ausgewählte Ranchaktivitäten sind inbegriffen.
Zimmer
Die Ranch bietet 20 Zimmer in Cabins und Cottages, welche je nach gewählter Kategorie etwas unterschiedlich ausgestattet sind. Die Einrichtung ist rustikal-gemütlich.
Preis auf Anfrage

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