Die Dude Ranch liegt direkt beim Saguaro Nationalpark, ca. 1/2 Fahrstunde vom Stadtzentrum Tucsons entfernt.

Die Guest Ranch bietet ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten wie Reiten, Cowboy-Aktivitäten, Wanderungen, Angeln, Mountainbiking oder Yoga an. Aussenpool, Jacuzzi, Hallenbad, Tennisplätze, Pickleballplatz und ein Fitnessraum runden das Angebot ab. Die Mahlzeiten und Ranchaktivitäten sind inbegriffen.