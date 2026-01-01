Tanque Verde Ranch
Tucson
Beschreibung
Lage
Die Dude Ranch liegt direkt beim Saguaro Nationalpark, ca. 1/2 Fahrstunde vom Stadtzentrum Tucsons entfernt.
Angebot
Die Guest Ranch bietet ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten wie Reiten, Cowboy-Aktivitäten, Wanderungen, Angeln, Mountainbiking oder Yoga an. Aussenpool, Jacuzzi, Hallenbad, Tennisplätze, Pickleballplatz und ein Fitnessraum runden das Angebot ab. Die Mahlzeiten und Ranchaktivitäten sind inbegriffen.
Zimmer
Die 70 Zimmer, auf mehrere Gebäude verteilt, sind mit Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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