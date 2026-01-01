Im Süden Arizonas, am Ortsrand von Tucson und am Fusse der Tucson Mountains gelegen. Der Saguaro Nationalpark ist nur wenige Minuten entfernt.

Täglich Aktivitäten wie Reiten, Wandern, Rodeo-Shows, Bogenschiessen. Des Weiteren verfügt die Ranch über einen Aussenpool, Fitnessraum, Jacuzzi, Basketball-, Volleyball-, Tennis- und Badmintonplatz, einen Souvenirladen, Spielezimmer, Kino und einen Streichelzoo. Spa-Services stehen auf Anfrage zur Verfügung. Mahlzeiten und zahlreiche Aktivitäten sind im Preis inbegriffen.