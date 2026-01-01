White Stallion Ranch
Tucson
Beschreibung
Lage
Im Süden Arizonas, am Ortsrand von Tucson und am Fusse der Tucson Mountains gelegen. Der Saguaro Nationalpark ist nur wenige Minuten entfernt.
Angebot
Täglich Aktivitäten wie Reiten, Wandern, Rodeo-Shows, Bogenschiessen. Des Weiteren verfügt die Ranch über einen Aussenpool, Fitnessraum, Jacuzzi, Basketball-, Volleyball-, Tennis- und Badmintonplatz, einen Souvenirladen, Spielezimmer, Kino und einen Streichelzoo. Spa-Services stehen auf Anfrage zur Verfügung. Mahlzeiten und zahlreiche Aktivitäten sind im Preis inbegriffen.
Zimmer
Die 47 Zimmer sind liebevoll eingerichtet mit Mini- Kühlschrank und Terrasse.
Preis auf Anfrage
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