Die Aktivitäten drehen sich rund um das Cowboy- Leben. Entsprechend werden unter anderem Reitausflüge, Lassowerfen, Pfeilbogenschiessen und Line Dance Kurse angeboten. Wandern, Angeln und Tubing sind ebenfalls möglich. Ein Blickfang ist die eindrückliche Holzlodge, welche den Eingangsbereich markiert und die Lobby, Speisesaal, Souvenirshop, Spielezimmer sowie die Gästezimmer beherbergt.