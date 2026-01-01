Rockin' R Ranch
Antimony
Beschreibung
Lage
Die Rockin’ R Ranch befindet sich auf grossen Ländereien bei Antimony, ca. 1 Stunde nördlich vom Bryce Canyon.
Angebot
Die Aktivitäten drehen sich rund um das Cowboy- Leben. Entsprechend werden unter anderem Reitausflüge, Lassowerfen, Pfeilbogenschiessen und Line Dance Kurse angeboten. Wandern, Angeln und Tubing sind ebenfalls möglich. Ein Blickfang ist die eindrückliche Holzlodge, welche den Eingangsbereich markiert und die Lobby, Speisesaal, Souvenirshop, Spielezimmer sowie die Gästezimmer beherbergt.
Zimmer
41 gemütliche, rustikal eingerichteten Zimmer. Kein TV oder Telefon im Zimmer.
Preis auf Anfrage
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