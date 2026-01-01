320 Guest Ranch
Big Sky
Beschreibung
Lage
Diese Ranch liegt inmitten der wunderschönen Natur Montanas, ca. 50 Kilometer vom Westeingang des Yellowstone Nationalparks entfernt.
Angebot
Es stehen verschiedene Angebote zur Verfügung. Reiten, Angeln, Seifen- oder Nutzpflanzen-Workshops sind (gegen Gebühr) vor Ort buchbar. Für die kulinarischen Freuden gibt es ein Restaurant/Saloon, ein Café sowie einen BBQ-Grill.
Zimmer
87 geräumige Cabins und Chalets aus Holz. Diese unterscheiden sich je nach Grösse und Ausstattung, verfügen aber alle über ein gemütliches Interior und Küchen.
Preis auf Anfrage
Loading map...