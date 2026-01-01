Beschreibung

Lage Diese Ranch liegt inmitten der wunderschönen Natur Montanas, ca. 50 Kilometer vom Westeingang des Yellowstone Nationalparks entfernt.

Angebot Es stehen verschiedene Angebote zur Verfügung. Reiten, Angeln, Seifen- oder Nutzpflanzen-Workshops sind (gegen Gebühr) vor Ort buchbar. Für die kulinarischen Freuden gibt es ein Restaurant/Saloon, ein Café sowie einen BBQ-Grill.