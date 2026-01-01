Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City
Atlantic City
Beschreibung
Lage
Direkt am Boardwalk und dem Steel Pier gelegen. Der Bahnhof von Atlantic City befindet sich ca. 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Hotel bietet seinen Gästen mehrere Restaurants und Bars sowie Lounges, ein Casino, eine Entertainment Arena, in welcher regelmässig Konzerte stattfinden, ein Musikclub, ein Spa, ein Pool, einen Hard Rock-Souvenirshop, ein Fitnessbereich sowie Loungestühle und Sonnenschirme am Strand.
Zimmer
Die 2032 Zimmer und Suiten sind farblich auf den Strand und das Meer abgestimmt. Die Grundausstattung besteht aus einem Kaffeekocher, einem Kühlschrank und kostenlosem WIFI.
ab CHF 65.– / pro Person
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