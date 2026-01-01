Beschreibung

Lage Direkt am Boardwalk und dem Steel Pier gelegen. Der Bahnhof von Atlantic City befindet sich ca. 10 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das Hotel bietet seinen Gästen mehrere Restaurants und Bars sowie Lounges, ein Casino, eine Entertainment Arena, in welcher regelmässig Konzerte stattfinden, ein Musikclub, ein Spa, ein Pool, einen Hard Rock-Souvenirshop, ein Fitnessbereich sowie Loungestühle und Sonnenschirme am Strand.