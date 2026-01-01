Graduate New York
New York - Brooklyn
Beschreibung
Lage
Das kultige Boutiquehotel befindet sich auf Roosevelt Island, zwischen Manhattan und Queens. Die Insel ist mit der Seilbahn oder der U-Bahn erreichbar. Die Stationen befinden sich wenige Gehminuten entfernt.
Angebot
Ein Restaurant, eine Rooftop-Bar mit atemberaubendem Blick auf Manhattan, eine gemütliche Lobby-Lounge und ein Fitnessraum stehen zur Verfügung.
Zimmer
Die 224 Zimmer im modernen Dekor bieten Holzböden, Mini-Kühlschrank sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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