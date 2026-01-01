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New York - Brooklyn

Ein Boutiquehotel an besonderer Lage mit kreativer, ungewöhnlicher Inneneinrichtung und grandioser Aussicht.

Beschreibung

Lage
Das kultige Boutiquehotel befindet sich auf Roosevelt Island, zwischen Manhattan und Queens. Die Insel ist mit der Seilbahn oder der U-Bahn erreichbar. Die Stationen befinden sich wenige Gehminuten entfernt.
Angebot
Ein Restaurant, eine Rooftop-Bar mit atemberaubendem Blick auf Manhattan, eine gemütliche Lobby-Lounge und ein Fitnessraum stehen zur Verfügung.
Zimmer
Die 224 Zimmer im modernen Dekor bieten Holzböden, Mini-Kühlschrank sowie gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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