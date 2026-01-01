Beschreibung

Lage Nur durch den autofreien Boardwalk vom Strand getrennt. Den Steel Pier erreicht man in etwa 15 Minuten zu Fuss und der Bahnhof von Atlantic City liegt ca. 10 Fahrminuten entfernt.

Angebot Das Hotelangebot umfasst mehrere Restaurants und Bars sowie Lounges, ein Casino, ein Spa, 2 Pools, ein Schönheitssalon, Minigolfplatz, eine Konzerthalle und ein Club.