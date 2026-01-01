Ocean Casino Resort
Atlantic City
Beschreibung
Lage
Nur durch den autofreien Boardwalk vom Strand getrennt. Den Steel Pier erreicht man in etwa 15 Minuten zu Fuss und der Bahnhof von Atlantic City liegt ca. 10 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Hotelangebot umfasst mehrere Restaurants und Bars sowie Lounges, ein Casino, ein Spa, 2 Pools, ein Schönheitssalon, Minigolfplatz, eine Konzerthalle und ein Club.
Zimmer
Die rund 1860 stilvollen Zimmer und Suiten in hellen Farben verfügen über Panoramafenster, einen Kühlschrank sowie kostenloses WIFI.
ab CHF 65.– / pro Person
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