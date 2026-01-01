Am Rande von Willliamsburg mit seinen trendigen Restaurants, Bars und Geschäften gelegen. Das Quartier kann bequem zu Fuss erkundet werden. Zur U-Bahnstation Bedford Avenue mit Direktanbindung an Manhattan sind es keine 10 Minuten zu Fuss.

Das aussergewöhnliche Hotel bietet ein Restaurant und eine Dachterrasse mit Bar, Club mit Cocktaillounge und einer grossen Aussenterrasse mit herrlichem Blick auf die Skyline. Im Sommer gibt es häufig Events am Abend. Zudem gehören ein Aussenpool, ein 9-Loch- Minigolfplatz, diverse Wellnesskurse, eine Sauna, ein Fitnessraum und ein Fahrradverleih zum Angebot.