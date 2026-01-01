The William Vale
New York - Brooklyn
Beschreibung
Lage
Am Rande von Willliamsburg mit seinen trendigen Restaurants, Bars und Geschäften gelegen. Das Quartier kann bequem zu Fuss erkundet werden. Zur U-Bahnstation Bedford Avenue mit Direktanbindung an Manhattan sind es keine 10 Minuten zu Fuss.
Angebot
Das aussergewöhnliche Hotel bietet ein Restaurant und eine Dachterrasse mit Bar, Club mit Cocktaillounge und einer grossen Aussenterrasse mit herrlichem Blick auf die Skyline. Im Sommer gibt es häufig Events am Abend. Zudem gehören ein Aussenpool, ein 9-Loch- Minigolfplatz, diverse Wellnesskurse, eine Sauna, ein Fitnessraum und ein Fahrradverleih zum Angebot.
Zimmer
Die 183 hellen, modernen Zimmer und Suiten sind mit Holzböden, raumhohen Fenstern, Kaffeekocher sowie Balkon mit Sitzgelegenheit ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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