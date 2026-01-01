Beschreibung

Lage Das Hotel liegt in einem restaurierten Fabrikgebäude im Trendviertels Williamsburg. Geschäfte, Restaurants, Bars und Konzerthallen sind bequem zu Fuss erreichbar, sowie auch die U-Bahnstation Bedford Avenue. Von hier aus erreichen Sie Manhattan in wenigen Minuten.

Angebot Ein Restaurant, eine Rooftop-Bar/ Lounge, eine Cocktailbar, eine gemütliche Lobbylounge, eine wechselnde Kunstausstellung sowie ein Fahrradverleih gehören zum Angebot. Fitnessstudios in der Umgebung (gegen Gebühr).