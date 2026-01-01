Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

The Hoxton

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

New York - Brooklyn

Angesagtes Boutiquehotel, welches perfekt in die von Kunst, Musik und Kulinarik geprägte Nachbarschaft passt.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt in einem restaurierten Fabrikgebäude im Trendviertels Williamsburg. Geschäfte, Restaurants, Bars und Konzerthallen sind bequem zu Fuss erreichbar, sowie auch die U-Bahnstation Bedford Avenue. Von hier aus erreichen Sie Manhattan in wenigen Minuten.
Angebot
Ein Restaurant, eine Rooftop-Bar/ Lounge, eine Cocktailbar, eine gemütliche Lobbylounge, eine wechselnde Kunstausstellung sowie ein Fahrradverleih gehören zum Angebot. Fitnessstudios in der Umgebung (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 117 modernen, stilvollen und teilweise kompakten Zimmer sind mit Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher sowie gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen