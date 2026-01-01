The Hoxton
New York - Brooklyn
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt in einem restaurierten Fabrikgebäude im Trendviertels Williamsburg. Geschäfte, Restaurants, Bars und Konzerthallen sind bequem zu Fuss erreichbar, sowie auch die U-Bahnstation Bedford Avenue. Von hier aus erreichen Sie Manhattan in wenigen Minuten.
Angebot
Ein Restaurant, eine Rooftop-Bar/ Lounge, eine Cocktailbar, eine gemütliche Lobbylounge, eine wechselnde Kunstausstellung sowie ein Fahrradverleih gehören zum Angebot. Fitnessstudios in der Umgebung (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 117 modernen, stilvollen und teilweise kompakten Zimmer sind mit Mini-Kühlschrank und Kaffeekocher sowie gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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