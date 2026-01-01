NU Hotel Brooklyn
New York - Brooklyn
Beschreibung
Lage
Im Zentrum von Brooklyn gelegen. Eine U-Bahnstation mit Verbindungen nach Manhattan liegt nur einen Block entfernt. Von hier aus erreichen Sie den Times Square in 25 Minuten. Zur bekannten Brooklyn Bridge sind es ca. 20 Minuten zu Fuss.
Angebot
Die Unterkunft verfügt über eine kleine Snackbar mit Lounge, einen Fitnessraum und einen Fahrradverleih. Diverse Restaurants, Bars und Cafés befinden sich in Gehdistanz.
Zimmer
Die 93 Zimmer sind zweckmässig eingerichtet mit Kaffeekocher und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
Loading map...