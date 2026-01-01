Homewood Suites by Hilton New York/Midtown Manhattan Times Square South
New York - Brooklyn
Beschreibung
Lage
Das Suitenhotel liegt ca. 10 Gehminuten südlich vom Times Square. Der Bahnhof der Penn Station sowie die gleichnamige U-Bahn-Station sind nur 3 Blocks entfernt.
Angebot
Im Gebäude befinden sich ein Frühstücksraum sowie ein Fitnesscenter.
Zimmer
Die 293 Studios bieten eine Kitchenette mit Mikrowelle, Kühlschrank, Geschirrspülmaschine und Kochfeld. Die Suiten verfügen zudem über ein separates Wohn-/Esszimmer mit Sofabett. Gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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