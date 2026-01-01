Marriott at Brooklyn Bridge
New York - Brooklyn
Beschreibung
Lage
Im Herzen von Brooklyn gelegen. Mehrere U-Bahnstationen, Restaurants, Cafés und Geschäfte befinden sich wenige Schritte entfernt. Zur Brooklyn Bridge ist es ein 15-minütiger Spaziergang.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar/Lounge, ein Coffeeshop, ein Hallenbad und ein Fitnessstudio stehen zur Verfügung.
Zimmer
Die 667 Zimmer und Suiten sind modern gehalten und verfügen über einen Kaffee-/ Teekocher, Mini-Kühlschrank sowie gratis WLAN. Die Suiten verfügen nebst einem Schlafzimmer über einen separaten Wohnraum mit Schlafsofa.
Preis auf Anfrage
Loading map...