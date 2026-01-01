Beschreibung

Lage Im Herzen von Brooklyn gelegen. Mehrere U-Bahnstationen, Restaurants, Cafés und Geschäfte befinden sich wenige Schritte entfernt. Zur Brooklyn Bridge ist es ein 15-minütiger Spaziergang.

Angebot Ein Restaurant, eine Bar/Lounge, ein Coffeeshop, ein Hallenbad und ein Fitnessstudio stehen zur Verfügung.