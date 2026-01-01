Beschreibung

Lage Das Boutiquehotel befindet sich direkt am Brooklyn Bridge Park mit exklusivem Blick auf den East River, die Brooklyn Bridge sowie Manhattan. Das trendige Quartier DUMBO sowie die Brooklyn Bridge erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuss. Die nächstgelegene U-Bahnstation High Street liegt 10 Gehminuten entfernt.

Angebot Ein Restaurant, eine Lounge, eine Rooftop-Bar und ein Aussenpool mit tollem Blick auf Manhattan, ein Coffeeshop, ein kleines Kino, ein Spa mit diversen Behandlungen und Wellnesskursen gehören zur Ausstattung. Zu gewissen Zeiten und Tagen werden Fahrten im hauseigenen Elektroauto in einem 3-Meilen- Radius oder Testfahrten angeboten.