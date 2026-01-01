Direkt am Old Silver Beach in Falmouth gelegen, bietet das Hotel einen wunderschönen Blick auf die Buzzards Bay.

Den Gästen stehen ein privater Strandabschnitt, je ein Aussen- und Innenpool, ein Restaurant mit Bar und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Etwa 10 Minuten entfernt befindet sich ausserdem ein Golfplatz.