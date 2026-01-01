Sea Crest Beach Resort
Falmouth
Beschreibung
Lage
Direkt am Old Silver Beach in Falmouth gelegen, bietet das Hotel einen wunderschönen Blick auf die Buzzards Bay.
Angebot
Den Gästen stehen ein privater Strandabschnitt, je ein Aussen- und Innenpool, ein Restaurant mit Bar und ein Fitnesscenter zur Verfügung. Etwa 10 Minuten entfernt befindet sich ausserdem ein Golfplatz.
Zimmer
Die 263 modernen Zimmer sind mit TV, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine und kostenlosem WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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