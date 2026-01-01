Beschreibung

Lage Das Resort liegt am Ufer der Lewis Bay in West Yarmouth, ca. 10 Fahrminuten von Hyannis entfernt.

Angebot Zum Resort gehören ein Aussenpool, Spielplatz, privater kleiner Sandstrand, Verleih von Campingstühlen, Sonnenschirmen, Fahrrädern, Kajaks und Kanus, Volleyball, Kinderclub (saisonal) sowie diverse Aktivitäten.