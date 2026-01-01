Green Harbor Resort
West Yarmouth
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt am Ufer der Lewis Bay in West Yarmouth, ca. 10 Fahrminuten von Hyannis entfernt.
Angebot
Zum Resort gehören ein Aussenpool, Spielplatz, privater kleiner Sandstrand, Verleih von Campingstühlen, Sonnenschirmen, Fahrrädern, Kajaks und Kanus, Volleyball, Kinderclub (saisonal) sowie diverse Aktivitäten.
Zimmer
50 Wohneinheiten unterteilt in Studios, Suiten und Reihenhäuser. Zur Grundausstattung gehören eine Kitchenette oder eine voll ausgestattete Küche. Die Suiten und Reihenhäuser bieten zusätzlich 1-3 Schlafzimmer. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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