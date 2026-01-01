Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt im keinen Ort Stockbridge, unweit des Housatonic Rivers. Einige Retaurants und Cafés befinden sich in Gehdistanz.

Angebot 2 Restaurants, eines davon mit Aussenterrasse (saisonal), ein Bistro, ein beheizbarer Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum sowie eine Tischtennisplatte stehen zur Verfügung.