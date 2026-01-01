Red Lion Inn
Stockbridge
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt im keinen Ort Stockbridge, unweit des Housatonic Rivers. Einige Retaurants und Cafés befinden sich in Gehdistanz.
Angebot
2 Restaurants, eines davon mit Aussenterrasse (saisonal), ein Bistro, ein beheizbarer Aussenpool, ein Jacuzzi, ein Fitnessraum sowie eine Tischtennisplatte stehen zur Verfügung.
Zimmer
Die 82 Zimmer sind individuell mit Antiquitäten eingerichtet und verfügen über Bademäntel und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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