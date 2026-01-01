Harbor Hotel
Provincetown
Beschreibung
Lage
Ca. 5 Minuten ausserhalb vom Zentrum Provincetowns gelegen, bietet das Hotel eine einzigartige Aussicht auf die Cape Cod Bay.
Angebot
Das Hotel bietet seinen Gästen ein Bar, eine Lounge, jeden Abend ein Live-Unterhaltungsprogramm und einen Aussenpool mit Poolbar.
Zimmer
Die 129 modernen Zimmer sind in hellen Farben gehalten und verfügen über grosse Fenster, TV, Kühlschrank, Sitzbereich, Kaffeekocher und kostenloses WLAN.
Preis auf Anfrage
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