Beschreibung

Lage Ein paar Schritte vom Falmouth Village Green entfernt. Der berühmte Cape Cod Sea Bike Path ist ein Block und die Martha's Vineyard Fähre 3 Blocks entfernt.

Angebot Das Hotel beinhaltet einen Garten mit Sitzgelegenheiten, ein Restaurant sowie ein Hallenbad und ein Whirlpool. Kaffee und Tee sind kostenlos im gesamten Hotel erhältlich.

Zimmer Die 73 Nichtraucher-Zimmer sind mit Flachbild-TV, Telefon, DVD Player, Radio, Wecker, CD Player mit iPod-Anschlussstation, Safe, Föhn, Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und Bügeleisen ausgestattet.