Inn on the Square
Falmouth
Beschreibung
Lage
Ein paar Schritte vom Falmouth Village Green entfernt. Der berühmte Cape Cod Sea Bike Path ist ein Block und die Martha's Vineyard Fähre 3 Blocks entfernt.
Angebot
Das Hotel beinhaltet einen Garten mit Sitzgelegenheiten, ein Restaurant sowie ein Hallenbad und ein Whirlpool. Kaffee und Tee sind kostenlos im gesamten Hotel erhältlich.
Zimmer
Die 73 Nichtraucher-Zimmer sind mit Flachbild-TV, Telefon, DVD Player, Radio, Wecker, CD Player mit iPod-Anschlussstation, Safe, Föhn, Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und Bügeleisen ausgestattet.
Unsere Meinung
Angenehme Unterkunft mit sehr geräumigen Zimmern.
Preis auf Anfrage
Loading map...