Beschreibung

Lage Das hübsche Fischerdorf liegt ca. 45 Fahrminuten nördlich von Boston. Das Hotel befindet sich direkt an einer Bucht nahe des Zentrums. Restaurants und Cafés sind in Gehdistanz.

Angebot Die Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Dachterrasse mit Pool und Bar (ab 21 Jahre), eine Terrasse mit Feuerstelle sowie einen Fahrradverleih (saisonal).