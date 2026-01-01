Beauport Hotel
Gloucester
Beschreibung
Lage
Das hübsche Fischerdorf liegt ca. 45 Fahrminuten nördlich von Boston. Das Hotel befindet sich direkt an einer Bucht nahe des Zentrums. Restaurants und Cafés sind in Gehdistanz.
Angebot
Die Unterkunft bietet ein Restaurant, eine Dachterrasse mit Pool und Bar (ab 21 Jahre), eine Terrasse mit Feuerstelle sowie einen Fahrradverleih (saisonal).
Zimmer
Die 94 Zimmer im maritimen Stil sind mit Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Bademäntel und gratis WLAN ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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