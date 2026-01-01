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Palm Beach Marriott Singer Island Beach Resort

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Palm Beach

Gehobenes Suitenhotel in einer exklusiven Region Floridas.

Beschreibung

Lage
Direkt am Strand der Insel Singer Island, nördlich von Palm Beach gelegen. Das exklusive West Palm Beach mit seinen Boutiquen und Restaurants liegt nur ca. 15 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Zur Unterkunft gehören 2 Restaurants, ein Café, eine Tiki-Bar, 2 Aussenpools, davon einer mit Wasserrutsche, ein Fitnessraum, ein Spa mit Wellness- und Schönheitsbehandlungen, ein Kidsclub (gegen Gebühr) sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand.
Zimmer
Die 193 Suiten verfügen über 1 oder 2 Schlafzimmer, separates Wohn-/Esszimmer, Schlafsofa, vollausgestattete Küche und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

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