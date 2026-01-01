Direkt am Strand der Insel Singer Island, nördlich von Palm Beach gelegen. Das exklusive West Palm Beach mit seinen Boutiquen und Restaurants liegt nur ca. 15 Fahrminuten entfernt.

Zur Unterkunft gehören 2 Restaurants, ein Café, eine Tiki-Bar, 2 Aussenpools, davon einer mit Wasserrutsche, ein Fitnessraum, ein Spa mit Wellness- und Schönheitsbehandlungen, ein Kidsclub (gegen Gebühr) sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand.