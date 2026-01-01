Beschreibung

Einleitung Das legendäre Luxushotel am weitläufigen Sandstrand von Palm Beach wird Sie in seinen Bann ziehen. Bereits die Anfahrt durch eine gepflegte Gartenanlage, dann die spektakuläre Lobby und schlussendlich die wunderschönen Zimmer machen das The Breakers zu einem ganz besonderen Erlebnis. Geniessen Sie den Aufenthalt – Sie werden begeistert sein!

Lage An bester Lage im Herzen von Palm Beach, am fast 1 km langen Privatstrand, präsentiert sich das Luxushotel mit zeitloser Eleganz und exzellentem Service. Das einzige Strandresort der Gegend befindet sich nur wenige Gehminuten vom Zentrum Palm Beachs entfernt, in dem sich zahlreiche Restaurants, Strassencafés und Einkaufsmöglichkeiten befinden. Der Flughafen Palm Beach ist ca. 11 km und der Flughafen Miami ca. 116 km entfernt.

Angebot 10 Restaurants, von asiatischer Küche über typisch amerikanisch bis hin zum italienischen Familienrestaurant, 5 Bars, 13 exklusive Boutiquen und Geschäfte, ein 1860 m² grosser Spa- und Wellnessbereich, 4 Pools, 5 Jacuzzis, Kinderplanschbecken, Familien-Entertainmentcenter mit umfangreichem Kinderprogramm, Oceanview Fitnesscenter, täglich kostenlose Fitnesskurse. Kostenfreier Shuttle zum Golfplatz The Breakers Rees Jones® und zu den Hotelrestaurants Echo und Henry’s Palm Beach im Zentrum von Palm Beach.

Zimmer 534 luxuriös und elegant eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer verfügen über plüschige Bademäntel und Slippers, exklusive Toilettenartikel aus der hoteleigenen Pflegeserie, Minibar und WLAN.

Aktivitäten Gegen Gebühr: Preisgekrönte Tennisanlage mit 10 Hartplätzen, zwei 18-Loch Championship- Golfplätze, Golf-/Tennis Clubhaus, Fahrradvermietung, Wassersportaktivitäten wie Paddleboarding, Surfen und Kajaken