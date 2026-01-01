Das schicke Erstklasshotel liegt zentral in der Innenstadt von Dallas, umgeben von Restaurants, Geschäften und Parks.

Das Hotel begrüsst seine Gäste in einem historischen Gebäude, das früher einmal die Dallas National Bank beheimatete. Tradition und Komfort vereinen sich in der Unterkunft, welche über 2 Restaurants, Bar, einzigartigen Aussenpool mit Poolbar auf der Dachterrasse, Fitnesscenter, Spa, Souvenirshop und Bibliothek verfügt.