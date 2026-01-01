The Joule
Dallas
Beschreibung
Lage
Das schicke Erstklasshotel liegt zentral in der Innenstadt von Dallas, umgeben von Restaurants, Geschäften und Parks.
Angebot
Das Hotel begrüsst seine Gäste in einem historischen Gebäude, das früher einmal die Dallas National Bank beheimatete. Tradition und Komfort vereinen sich in der Unterkunft, welche über 2 Restaurants, Bar, einzigartigen Aussenpool mit Poolbar auf der Dachterrasse, Fitnesscenter, Spa, Souvenirshop und Bibliothek verfügt.
Zimmer
Die 160 durchdacht eingerichteten und kunstvoll designten Zimmer verfügen über Minibar und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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