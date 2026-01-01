Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

The Joule

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Dallas

Kunst und Geschichte bilden eine Symbiose mit der Moderne. Ideale Ausgangsbasis, um Dallas zu entdecken.

Beschreibung

Lage
Das schicke Erstklasshotel liegt zentral in der Innenstadt von Dallas, umgeben von Restaurants, Geschäften und Parks.
Angebot
Das Hotel begrüsst seine Gäste in einem historischen Gebäude, das früher einmal die Dallas National Bank beheimatete. Tradition und Komfort vereinen sich in der Unterkunft, welche über 2 Restaurants, Bar, einzigartigen Aussenpool mit Poolbar auf der Dachterrasse, Fitnesscenter, Spa, Souvenirshop und Bibliothek verfügt.
Zimmer
Die 160 durchdacht eingerichteten und kunstvoll designten Zimmer verfügen über Minibar und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen