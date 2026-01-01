Drover Hotel Fort Worth
Dallas
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Fort Worth, nahe des historischen Stockyards Viertels. Zum Flughafen sind es etwa 25 Fahrminuten, nach Dallas Downtown etwa 45 Fahrminuten.
Angebot
Das Hotel der Autograph Collection bietet eine gemütliche, heimelige Atmosphäre mit Texas-Charme. Den Gästen stehen ein einladendes Restaurant, eine Bar, ein ansprechender Aussenpool, Jacuzzi sowie ein Fitnesscenter zur Verfügung.
Zimmer
Die 200 traditionell gestalteten Zimmer bieten Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN. Die meisten Zimmer verfügen über eine Whirlpool-Badewanne sowie Bademäntel.
Preis auf Anfrage
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