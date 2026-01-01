Badeferien im Grecotel Casa Marron ab Schweiz
Badeferien im Grecotel Casa Marron ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- moderne und luxuriöse Anlage
- familienfreundlich
- erste Strandlage
- grosse Poollandschaft
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz auf die Halbinsel Peloponnes und reisen zum gebuchten Hotel. Ihre Traumferien im Grecotel Casa Marron beginnen.
2-7. Tag Grecotel Casa Marron
Die moderne Hotelanlage wird Sie begeistern. Es gibt verschiedene Pools und das Hotel liegt direkt am flach abfallenden Strand. Am Strand werden diverse Sportaktivitäten, wie Wasserski, Jet Ski oder Windsurfen angeboten. Im Hotel gibt es neun verschiedene Restaurants, die darauf warten, Sie mit Spezialitäten zu verwöhnen. Eine Kinderbetreuung kümmert sich hervorragend um Ihre Kinder und es gibt immer ein interessantes Programm für die jungen Gäste. Das Grecotel Casa Marron bietet alles, um den gehobenen Ansprüchen gerecht zu werden.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel reisen Sie an den Flughafen. Sie treten Ihren Rückflug in die Schweiz an.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage