Badeferien im Grecotel Casa Marron ab Schweiz

Grecotel Casa Marron

Die moderne Hotelanlage wird Sie begeistern. Es gibt verschiedene Pools und das Hotel liegt direkt am flach abfallenden Strand. Am Strand werden diverse Sportaktivitäten, wie Wasserski, Jet Ski oder Windsurfen angeboten. Im Hotel gibt es neun verschiedene Restaurants, die darauf warten, Sie mit Spezialitäten zu verwöhnen. Eine Kinderbetreuung kümmert sich hervorragend um Ihre Kinder und es gibt immer ein interessantes Programm für die jungen Gäste. Das Grecotel Casa Marron bietet alles, um den gehobenen Ansprüchen gerecht zu werden.